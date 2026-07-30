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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة: الصيف موسم الذروة في استهلاك المياه وننفذ خطة طموحة لرفع كفاءة الشبكات

الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة مع مراسل صدى البلد
الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة مع مراسل صدى البلد
أحمد زهران   -  
عدسة محمد زيكا

أكد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، أن الفترة من شهر مايو وحتى شهر سبتمبر تُعد موسم الاحتياج الشديد للمياه على مستوى الجمهورية، نتيجة ارتفاع معدلات الاستهلاك خلال فصل الصيف، مشيرا إلى أن محافظة الجيزة تواجه تحديات مثل باقي المحافظات في ملف مياه الشرب.

وأوضح الأنصاري، في تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أن بعض المناطق، خاصة الواقعة في نهايات شبكات الإمداد، قد تشهد أحياناً مناوبات وانقطاعات متقطعة للمياه، مؤكدًا أن المحافظة تتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي لتنفيذ أعمال تدعيم للشبكات، وزيادة أقطار بعض الخطوط لتحسين كفاءة الخدمة.

وأشار محافظ الجيزة، أن المتابعة المستمرة أظهرت تحسنًا في مستوى الخدمة عامًا بعد عام، مشيرًا إلى وجود خطة طموحة لدى شركة مياه الشرب تستهدف زيادة قدرة الشبكات الحالية، وإعادة تنظيمها وتطويرها بما يسهم في تحسين ضخ المياه وتلبية احتياجات المواطنين بصورة أفضل.

محافظ الجيزة مياه الشرب شركة مياه الشرب والصرف الصحي

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