مونديال 2026.. جماهير بلجيكا تغزو شوارع سياتل قبل مواجهة منتخب بلادها أمام الفراعنة الكبار

شهدت شوارع مدينة سياتل الأمريكية أجواءً حماسية قبل ساعات من المواجهة المرتقبة بين منتخب بلجيكا ونظيره المصري، ضمن منافسات بطولة كأس العالم 2026، حيث توافدت أعداد كبيرة من الجماهير البلجيكية لدعم منتخبها في افتتاح مشواره بالبطولة.

وحرص المشجعون على التجول في شوارع المدينة مرتدين قمصان المنتخب البلجيكي، ورفع الأعلام وترديد الهتافات، في مشهد عكس الحماس الكبير للمباراة التي تجمع منتخب بلادهم بمنتخب مصر، أحد أبرز المنتخبات العربية والأفريقية المشاركة في المونديال.

وتترقب الجماهير مواجهة قوية بين المنتخبين، في ظل امتلاك كل منهما مجموعة من النجوم القادرين على صناعة الفارق، حيث يسعى منتخب بلجيكا لتحقيق بداية مثالية، بينما يطمح الفراعنة إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز فرصهم في التأهل إلى الدور التالي.

ومن المتوقع أن تشهد مدرجات ملعب اللقاء حضورًا جماهيريًا كبيرًا، وسط أجواء استثنائية تعكس أهمية المباراة وقيمتها في مشوار المنتخبين ببطولة كأس العالم 2026.