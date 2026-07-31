كان حنونًا على أولادي.. بسمة بوسيل تنعى والد تامر حسني

نعت الفنانة بسمة بوسيل، طليقة الفنان تامر حسني والده برسالة مؤثرة بعد وفاته صباح اليوم إثر أزمة صحية.

وكتبت بسمة بوسيل عبر حسابها على انستجرام: "اليوم فقدنا إنسانًا من أطيب الناس، جد أولادي، صاحب القلب الكبير والروح الحنونة. كان دائمًا سندًا وحنونًا على أولادي، يغمرهم بحبه واهتمامه، وسيبقى أثره الجميل في قلوبنا إلى الأبد".

وتابعت: “لن ننسى طيبته ولا أخلاقه ولا محبته، وسيظل حاضرًا في دعائنا وذكرياتنا. نسأل الله أن يرحمه رحمةً واسعة، ويغفر له، ويجعل قبره روضةً من رياض الجنة، ويجمعنا به في الفردوس الأعلى”.





وتوفي والد الفنان تامر حسني، بعد تعرضه الي وعكة صحية استدعت نقله الي احدي المستشفيات.

وكتب تامر حسني عبر حسابه على فيسبوك: "إنا لله وإنا إليه راجعون، والدي الحبيب في ذمة الله، أسألكم الدعاء له بالرحمة وقراءة الفاتحة. الله يرحمك يا حبيبي".