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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

المهن الموسيقية تنعى والد تامر حسني

وفاة والد تامر حسني
وفاة والد تامر حسني
قاسم

نعت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، والد الفنان تامر حسني الذي رحل عن عالمنا منذ قليل.
 

وقالت النقابة في بيان صحفي: "ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية وأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العمومية إلى عائلة تامر حسني وذويه بأصدق التعازي، سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، إن لله وإن إليه راجعون.

أعلنت الشركة المنظمة لحفل الفنان تامر حسني، والذي كان من المقرر إقامته في الساحل الشمالي، اليوم، عن تأجيله، نظرًا لوفاة والده.
 

وتابع البيان: ببالغ الحزن والأسى، تنعى شركة TH Production والد الفنان تامر حسني، المغفور له بإذن الله، الأستاذ حسني شريف عباس، الذي وافته المنية اليوم، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يُلهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان.
 

وتابع البيان: ونظرًا لهذا الظرف الإنساني الأليم، تعلن الشركة تأجيل حفل افتتاح مهرجان “يلا ساحل” بمدينة العلمين الجديدة، والذي كان مقررًا إقامته اليوم الجمعة 31 يوليو، وكذلك تأجيل حفل مهرجان جرش بالمملكة الأردنية الهاشمية، والذي كان مقررًا إقامته يوم الأحد 2 أغسطس، إلى مواعيد جديدة سيتم الإعلان عنها في أقرب وقت ممكن.

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