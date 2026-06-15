الكشف عن المدير الفني الجديد لنادي أتلانتا

أعلن أتلانتا المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الاثنين، تعيين ماوريتسيو ساري، مدربا جديدا للفريق، خلفا لرافاييلي بالادينو، الذي انتهت فترة عمله القصيرة الأسبوع الماضي.

ويعود المدرب المخضرم إلى التدريب بعد أسابيع قليلة من توصله إلى اتفاق لإنهاء عقده مع لاتسيو، غريم أتلانتا في الدوري، بعد موسم صعب.

ويواجه ساري (67 عاما) مهمة فورية لإعادة رسم ملامح تشكيلة أتلانتا التي عانت لمجاراة المستويات العالية التي تحققت خلال فترة جيان بييرو جاسبريني، التاريخية التي استمرت تسع سنوات.

مركز أتلانتا

وأنهى الفريق الموسم في المركز السابع بالدوري الإيطالي، ليفشل في تأمين التأهل إلى المسابقات القارية الكبرى في الموسم المقبل.

وظهرت نقاط ضعف الفريق بشكل أكبر على الساحة القارية، حيث انتهى مشواره في دوري أبطال أوروبا في دور 16.