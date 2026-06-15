بسبب العنصرية.. الجدل متواصل في كأس العالم 2026

كشفت تقارير صحفية عن قيام أحد حكام كأس العالم 2026 بالعنصرية قبل انطلاق إحدى مباريات البطولة.

وأشارت التقارير إلى أن شون إيفانز، حكم تقنية الفيديو (VAR) قبل بداية مباراة ألمانيا وكوراساو ررصد وهو يقوم بإشارة بيده قبل انطلاق اللقاء

وأوضحت بعض التقارير والتفسيرات المتداولة إلى أن الحركة التي قام بها الحكم الأسترالي بيده تستخدمها جماعات ذات توجهات عنصــرية لدعم وتمييـز العـ ,ـرق الأبيض على أصحاب البشرة السمراء.

قرار الفيفا

واختتمت أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قرر فتح تحقيقاً مع الأسترالي، ووفقا للتقارير، أصدرت لجنة الحكام تعليمات بضرورة تركيز الحكام على شاشة المراجعة بدلًا من النظر إلى الكاميرا قبل بداية المباريات.