جلسات فردية وجماعية.. حسام حسن يجهز لاعبي منتخب مصر لمواجهة بلجيكا في كأس العالم

كشف الناقد الرياضي أحمد عبد الباسط عن استمرار عقد حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، جلسات فنية متواصلة مع اللاعبين قبل مواجهة بلجيكا المرتقبة في كأس العالم.

وكشف أحمد عبد الباسط عبر حسابه على فيسبوك أن المدير الفني يحرص على الاجتماع باللاعبين بشكل فردي إلى جانب المحاضرات الجماعية، من أجل شرح المهام المطلوبة بدقة، حيث يحصل كل خط داخل الفريق على تعليمات خاصة تتناسب مع طبيعة دوره خلال المباراة.

يأتي ذلك ضمن خطة الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين فنيًا وذهنيًا، ووضع اللمسات الأخيرة قبل المواجهة المهمة أمام المنتخب البلجيكي.

مباراة منتخب مصر وبلجيكا

ويستعد منتخب مصر لخوض اختبار قوي أمام منتخب بلجيكا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين على ملعب «لومن فيلد»، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبي إيران ونيوزيلندا، في مجموعة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات، ما يزيد من أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في ضربة البداية.