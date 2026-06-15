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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرصة العمر.. فتحي سند يطالب منتخب مصر بالتألق في المونديال

فتحي سند
فتحي سند
سارة عبد الله

وجه الناقد الرياضي فتحي سند، رسالة للاعبي منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا مساء اليوم ضمن منافسات بطولة كأس العالم.

وقال فتحي سند في تصريحات اذاعية: "منتخب مصر .. أمامه فرصة العمر لتقديم نفسه بشكل مميز  .. وليكتب اول سطر فى تاريخ  كأس العالم.. نحن لم نقدم أنفسنا بالمستوى اللائق في المونديال منذ مشاركتنا الأولى عام 1934".. ولم نحقق اى فوز".

مباراة منتخب مصر وبلجيكا 

ويستعد منتخب مصر لخوض اختبار قوي أمام منتخب بلجيكا في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الإثنين على ملعب «لومن فيلد»، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

ويتواجد المنتخبان في المجموعة السابعة إلى جانب منتخبي إيران ونيوزيلندا، في مجموعة تبدو مفتوحة على جميع الاحتمالات، ما يزيد من أهمية تحقيق نتيجة إيجابية في ضربة البداية.

فتحي سند منتخب مصر بلجيكا كأس العالم مباراة منتخب مصر وبلجيكا

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