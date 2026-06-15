قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قفزة في أسعار البيض وتراجع قوي للمكرونة.. تعرف على سعر السلع الأساسية اليوم
تفاصيل جديدة فى واقعة وفاة أوليفر تري بعد تصادم طائرتين
نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات|خبر عاجل الآن
القصة الكاملة لوفاة سيدة بعد وضعها بـ11 يوما في الاسماعيلية..ماذا حدث؟
ليالي المونديال تنطلق من الغربية.. 50 شاشة عملاقة توحد الجماهير خلف حلم منتخب مصر
مانشستر سيتي يدعم مرموش ودوكو قبل قمة مصر وبلجيكا
اجتماع عاجل في الاتحاد التونسي.. وإقالة صبري اللموشي تلوح في الأفق بعد خماسية السويد
لم يفرح بنجاحه في الشهادة الإعدادية الأزهرية.. تفاصيل وفاة طالب بالشرقية قبل إعلان نتيجته
شهيد ومصابون في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمحيط مدرسة بمخيم النصيرات
أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية بالمحافظات يروون أسباب تفوقهم وأمنياتهم المستقبلية
تقارير تونسية: إقالة اللموشي وتعيين منذر الكبير مدربًا لنسور قرطاج
دعاء استقبال شهر محرم .. كلمات بسيطة مأثورة عن النبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اجتماع عاجل في الاتحاد التونسي.. وإقالة صبري اللموشي تلوح في الأفق بعد خماسية السويد

تونس والسويد
تونس والسويد
حمزة شعيب

تعيش الكرة التونسية حالة من الغضب بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها منتخب تونس أمام نظيره السويدي بنتيجة 5-1، في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2026، وهي النتيجة التي فتحت الباب أمام تحركات عاجلة داخل الاتحاد التونسي لكرة القدم لمناقشة مستقبل الجهاز الفني.

وتلقى "نسور قرطاج" خسارة قاسية في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة، التي تضم أيضًا منتخبي هولندا واليابان، ليصبح المنتخب التونسي في موقف صعب منذ بداية مشواره في البطولة.

وكشفت تقارير إعلامية تونسية أن المكتب الجامعي للاتحاد التونسي لكرة القدم يعقد اجتماعًا عاجلًا لبحث تداعيات الهزيمة، ومناقشة مستقبل المدير الفني صبري اللموشي، في ظل حالة الاستياء من الأداء والنتيجة.

وأشارت التقارير إلى أن الساعات المقبلة قد تشهد الإعلان عن رحيل اللموشي عن منصبه، مع طرح عدد من الأسماء لخلافته، أبرزها منذر الكبير، إلى جانب أنيس بوجلبان، الذي يُعد من أبرز المرشحين لتولي المسؤولية الفنية خلال المرحلة المقبلة.

وفي المجموعة نفسها، انتهت مواجهة هولندا واليابان بالتعادل الإيجابي 2-2، ليتصدر منتخب السويد الترتيب برصيد ثلاث نقاط، بينما يحتل منتخبا هولندا واليابان المركز الثاني بنقطة لكل منهما، ويتذيل منتخب تونس جدول الترتيب دون رصيد.

وبات المنتخب التونسي مطالبًا بتحقيق نتائج إيجابية في الجولتين المقبلتين للحفاظ على آماله في التأهل إلى الدور التالي، بعد البداية الصعبة التي زادت من الضغوط على الجهاز الفني واللاعبين.

تونس الاتحاد التونسي لكرة القدم كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

400 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ماتش مصر وبلجيكا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً

الدواجن

هبوط أسعار الفراخ البيضاء والأمهات.. والبانيه يسجل مفاجأة للمستهلكين

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو.. عيار 21 بكام؟

الذهب

5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع

ياسين العياري

ابن الأصول التونسية يعاقب نسور قرطاج.. ياسين العياري يهز شباك تونس بقميص السويد

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 بـ 6250 جنيها

الزمالك

التواصل مع فيفا.. بشرى لجماهير الزمالك بشأن قضايا النادي

ترشيحاتنا

انقاذ الكلب

الراحمون يرحمهم الله.. طبيبة تخطف قلوب الملايين بعد إنقاذ كلب من الموت

القعقاع

سبايدر مان اليمن.. القعقاع كان يطارد الرزق فوق البركان ودفع حياته ثمنا لذلك

حمص بالسجق

طريقة عمل حمص بالسجق.. بأسهل الخطوات

بالصور

نيللي كريم: لم أعد أبحث عن البطولة المطلقة.. وأرفض استنزاف الممثل في التصوير| حوار

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

بدون حقن.. طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود

طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود
طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود
طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود

رئيس منطقة الشرقية الأزهرية يهنئ أوائل الشهادة الإبتدائية

ازهر الشرقية
ازهر الشرقية
ازهر الشرقية

خطوة بخطوة.. طريقة عمل تشيز كيك الكنافة

طريقة عمل تشيز كيك الكنافة.
طريقة عمل تشيز كيك الكنافة.
طريقة عمل تشيز كيك الكنافة.

فيديو

شروق عادل مذيعة صدى البلد

تفاصيل تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

عصير القصب

بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد