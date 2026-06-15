اجتماع عاجل في الاتحاد التونسي.. وإقالة صبري اللموشي تلوح في الأفق بعد خماسية السويد

تعيش الكرة التونسية حالة من الغضب بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها منتخب تونس أمام نظيره السويدي بنتيجة 5-1، في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم 2026، وهي النتيجة التي فتحت الباب أمام تحركات عاجلة داخل الاتحاد التونسي لكرة القدم لمناقشة مستقبل الجهاز الفني.

وتلقى "نسور قرطاج" خسارة قاسية في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة، التي تضم أيضًا منتخبي هولندا واليابان، ليصبح المنتخب التونسي في موقف صعب منذ بداية مشواره في البطولة.

وكشفت تقارير إعلامية تونسية أن المكتب الجامعي للاتحاد التونسي لكرة القدم يعقد اجتماعًا عاجلًا لبحث تداعيات الهزيمة، ومناقشة مستقبل المدير الفني صبري اللموشي، في ظل حالة الاستياء من الأداء والنتيجة.

وأشارت التقارير إلى أن الساعات المقبلة قد تشهد الإعلان عن رحيل اللموشي عن منصبه، مع طرح عدد من الأسماء لخلافته، أبرزها منذر الكبير، إلى جانب أنيس بوجلبان، الذي يُعد من أبرز المرشحين لتولي المسؤولية الفنية خلال المرحلة المقبلة.

وفي المجموعة نفسها، انتهت مواجهة هولندا واليابان بالتعادل الإيجابي 2-2، ليتصدر منتخب السويد الترتيب برصيد ثلاث نقاط، بينما يحتل منتخبا هولندا واليابان المركز الثاني بنقطة لكل منهما، ويتذيل منتخب تونس جدول الترتيب دون رصيد.

وبات المنتخب التونسي مطالبًا بتحقيق نتائج إيجابية في الجولتين المقبلتين للحفاظ على آماله في التأهل إلى الدور التالي، بعد البداية الصعبة التي زادت من الضغوط على الجهاز الفني واللاعبين.