خالد الغندور يثير الجدل بشأن نتيجة مباراة مصر و بلجيكا في كأس العالم

طرح الإعلامي خالد الغندور عبر حسابه بموقع التواصل سؤالاً للجماهير بشأن نتيجة مباراة الليلة المرتقبة بين منتخب مصر وبلجيكا في دور المجموعات لكأس العالم 2026، والتي تنطلق في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة 10:00 مساءً.



وكتب خالد الغندور عبر حسابه بموقع فيسبوك:"توقعاتكم لمباراة منتخب #مصر وبلجيكا وصاحب التوقع الصحيح تي شيرت المنتخب".

مع اقتراب المواجهة المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره البلجيكي في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس العالم 2026، تتجه الأنظار إلى مصطفى "زيكو" باعتباره أحد أبرز الأوراق الهجومية التي قد يعتمد عليها المدير الفني حسام حسن خلال اللقاء.

تألق لافت يعزز فرص المشاركة

دخل زيكو حسابات الجهاز الفني بقوة بعد المستويات المميزة التي قدمها خلال الفترة الأخيرة، خاصة في المباراتين الوديتين أمام روسيا والبرازيل، حيث نجح في هز الشباك مرتين وقدم أداءا مميزا أكد جاهزيته للمشاركة في المباريات الكبرى.

سلاح هجومي لتغيير مجريات اللقاء

وينظر إلى اللاعب داخل معسكر المنتخب باعتباره أحد العناصر القادرة على صناعة الفارق بفضل سرعته وتحركاته الفعالة وقدرته على استغلال المساحات ما يجعله خيارا مهما على دكة البدلاء حال احتاج المنتخب المصري إلى دعم هجومي أمام الدفاع البلجيكي.