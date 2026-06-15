لحظة لا تُنسى.. رونالدو يفاجئ مذيعة كولومبية في معسكر البرتغال

خطفت إحدى المذيعات الكولومبيات الأنظار خلال تغطيتها لمعسكر منتخب البرتغال المشارك في بطولة كأس العالم 2026، بعدما عاشت لحظة استثنائية مع قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويخوض المنتخب البرتغالي استعداداته في ولاية فلوريدا الأمريكية، حيث يقيم معسكره التدريبي بمدينة بالم بيتش جاردنز، قبل انطلاق مشواره في البطولة العالمية.

وخلال تواجدها لتغطية تدريبات البرتغال، حرصت المذيعة الكولومبية على تحية رونالدو أثناء مروره بالقرب منها، ليفاجئها النجم البرتغالي بالرد على تحيتها والتلويح لها خلال الحصة التدريبية.

وتحول الموقف إلى لحظة مؤثرة بالنسبة للمراسلة، التي لم تتمالك مشاعرها عقب تفاعل رونالدو معها، حيث أظهرت سعادتها الكبيرة بهذا الموقف، وسط تداول واسع للمقطع عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويستعد منتخب البرتغال لافتتاح مشواره في كأس العالم بمواجهة منتخب الكونغو الديمقراطية ضمن منافسات المجموعة الحادية عشرة، التي تضم أيضًا منتخبي كولومبيا وأوزبكستان، وهو ما يفسر الحضور الإعلامي الكولومبي المكثف لمتابعة تدريبات أحد أبرز منافسي منتخب بلادهم في المجموعة.