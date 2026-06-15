الكشف عن شعار بطولة البحر المتوسط للكاراتيه

كشف الاتحاد المصري للكاراتيه برئاسة محمد الدهراوي النقاب عن شعار بطولة البحر المتوسط التي ستقام في الاسكندرية خلال الشهر الجاري.

ستقام البطولة بمدينة الإسكندرية على صالة نادى الاتحاد السكندري بالشاطبى خلال الفترة من 17 إلى 21 يونيو الجارى ، بمشاركة 15 دولة من دول البحر المتوسط تمثل نخبة المنتخبات والأبطال في المنطقة ، في واحدة من أبرز البطولات الإقليمية على أجندة الكاراتيه الدولية .



ويواصل مجلس الادارة استعداداته المكثفة على المستويات التنظيمية والفنية كافة ، من أجل تقديم نسخة استثنائية من البطولة تليق باسم مصر ومكانتها الرائدة في استضافة وتنظيم كبرى الأحداث الرياضية القارية والدولية .



أكد الدهراوي أنه من المنتظر أن تشهد البطولة منافسات قوية ومستويات فنية متميزة بين المنتخبات المشاركة ، في ظل مشاركة نخبة من اللاعبين واللاعبات الذين يتطلعون إلى اعتلاء منصات التتويج ، فيما يسعى أبطال مصر إلى تحقيق نتائج مشرفة على أرضهم وبين جماهيرهم .



أضاف أن استضافة مصر لهذا الحدث الرياضي الكبير يبرهن على الثقة الدولية المتزايدة في قدرات الاتحاد المصري للكاراتيه ، كما تمثل البطولة فرصة مهمة لتعزيز العلاقات الرياضية وترسيخ قيم الاحترام والتعاون والتقارب بين شعوب البحر المتوسط .