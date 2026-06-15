تألق دولي لوادى دجلة.. يوسف بدوي وزياد الغريب يحصدان فضيتين ببطولة البريميرليج للكاراتيه بالمغرب

واصل أبطال نادي وادي دجلة تألقهم في رياضة الكاراتيه بعد تتويجهم في بطولة البريميرليج، والتي أقيمت في الرباط بالمغرب، في الفترة من 12 إلى 14 يونيو 2026، والتي وشهدت مشاركة واسعة لأبرز أبطال اللعبة من مختلف الدول حول العالم.

نجح يوسف بدوي، لاعب أندية وادى دجلة للكاراتيه في التتويج بالمركز الثاني والميدالية الفضية ببطولة البريميرليج بمنافسات وزن 84 ك (كوميتيه رجال)، بينما توج زياد الغريب بالمركز الثاني والميدالية الفضية بمنافسات وزن 60ك (كوميتيه رجال).

وتأتي هذه الإنجازات لتؤكد التميز الذي حققته أندية وادى دجلة في رياضة الكاراتيه، فضلاً عن الانتصارات البارزة على المستويين المحلي والدولي، بفضل منظومة رياضية متكاملة تركز على اكتشاف المواهب وصقل مهاراتها.

كما تعكس هذه الخطوة التقدير للجهود المستمرة التي يبذلها النادي في تطوير اللاعبين وتوفير بيئة داعمة تساعدهم على تحقيق أفضل النتائج، بما يسهم في إعداد أجيال من الأبطال القادرين على تمثيل مصر ورفع اسمها في مختلف المحافل الرياضية.

وتُعتبر مشاركة المنتخب المصري للكاراتيه في بطولة البريميرليج بالرباط 2026 خطوة مهمة ضمن خطة الاتحاد المصري للكاراتيه التي تهدف إلى منح اللاعبين المزيد من الفرص للتنافس على المستوى الدولي، مما يُعزز من خبراتهم الفنية ويتيح لهم الاحتكاك بأبرز أبطال اللعبة حول العالم.

يذكر أن أندية وادى دجلة، منذ تأسيسها في 2002، نجحت في تحقيق إنجازات عديدة على مستوى التوسع لتشمل 10 أندية في القاهرة الكبرى والإسكندرية وأسيوط ودمياط والمنيا، وتقديم مستوى رياضي متميز عبر 20 رياضة مختلفة وأكبر عدد من الملاعب، من بينها ملاعب الإسكواش وكرة القدم والتنس، إضافة إلى حمامات السباحة، لتظل منصة رئيسية لصناعة الأبطال المصريين.