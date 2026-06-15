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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

5 ميداليات حصيلة مصر في الدوري العالمي للكاراتيه

الدوري العالمي للكاراتيه
الدوري العالمي للكاراتيه
عبدالله هشام

حصل لاعبو منتخب مصر للكاراتيه على خمس ميداليات متنوعة في بطولة الدوري العالمي للكاراتيه "البريميرليج" المقامة بالمغرب.

حقق يوسف بدوى الميدالية الفضية في منافسات كوميتيه رجال تحت 84 كجم، وفاز زياد الغريب في منافسات كوميتيه رجال تحت 60 كجم، وأحمد المصري في منافسات كوميتيه فوق 84 كجم

بينما فازت بطلة منتخب مصر فريال أشرف في منافسات كوميتيه آنسات تحت 68 كجم، و فاز طه طارق يتوج بالميدالية البرونزية في منافسات كوميتيه رجال فوق 84 كجم

أعرب محمد الدهراوي رئيس الاتحاد عن سعادته بانتزاع تلك الميداليات في البطولة العالمية موضحا أن هذا الأمر لم يأت من فراغ وإنما وفقا لدراسة متأنية وتحفيز للاعبين من قبل مجلس الادارة.

أضاف أن مجلس الادارة حرص طوال الفترة الماضية على تذليل كافة العقبات أمام الجهاز الفني واللاعبين لتحقيق الميداليات المتنوعة في الدوري العالمي.


أشار الدهراوي إلى أن مستوى لاعبي مصر في الكاراتيه في تطور ملحوظ وذلك بشهادة جميع من حرص على متابعة المنافسات.

من جانبه، قال أمين الزعبلاوي عضو مجلس الادارة ورئيس البعثة أن مجلس الادارة لم يدخر أي جهد أمام أي عضو من أعضاء الجهاز الفني أو اللاعبين خاصة وأن الدعم مستمر لهم ولن يتوقف في ظل الخطة الموضوعة من قبل الاتحاد.


وأضاف أن مجلس الادارة سيحرص على أن يواصل اللاعبون جهدهم وتحقيق الميداليات المتنوعة في مختلف البطولات التي نخوضها.

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