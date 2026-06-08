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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دجلة يحقق المركز الثالث ببطولة كأس عاصمة مصر

دجلة
دجلة
حسام الحارتي

حقق فريق وادي دجلة المركز الثالث  ببطولة كأس عاصمة مصر بعد الفوز على زد بثنائية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على استاد السويس الجديد، في لقاء تحديد المركز الثالث والرابع بالبطولة.
 

وأحرز أحمد فاروق هدف التقدم لفريق وادي دجلة في الدقيقة 74، وعززل إبراهيم البهنسي تقدم دجلة بالهدف الثاني في الدقيقة 85 من عمر المباراة

وجاء تشكيل زد كالتالي:-

حراسة المرمى: علي لطفي

خط الدفاع: محمد ربيعة، عبد الله بكري، زياد طارق، حمدي علاء

خط الوسط: أحمد الصغيري، علي جمال، يوسف أسامة نبيه

خط الهجوم: مصطفى سعد ميسي، أحمد عاطف، عبدالرحمن البانوبي
 

بينما جاء تشكيل المصري كالتالي:-

حراسة المرمى: محمود حمدي

خط الدفاع: كريم العراقي، مصطفى العش، خالد صبحي، عمرو سعداوي

خط الوسط: محمد مخلوف، حسن علي، أحمد القرموطي، عبد الرحيم دغموم، محمد الشامي

خط الهجوم: منذر طمين

فريق وادي دجلة زد استاد السويس الجديد أحمد فاروق

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