تحديد المركز الثالث بكأس العاصمة.. شوط أول سلبى بين زد ووادى دجلة

انتهي الشوط الأول من مباراة زد ووادي دجلة بالتعادل السلبي، والتي تجمعهما على استاد السويس الجديد، في لقاء تحديد المركز الثالث ببطولة كأس عاصمة مصر.

وخاض زد المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: علي لطفي.

الدفاع: سامح إبراهيم، عبد الله بكري، محمد ربيعة، زياد طارق.

الوسط: عبد الرحمن عماد، أحمد الصغيري، حمدي علاء.

الهجوم: مصطفى سعد ميسي، شادي حسين، عبد الرحمن البانوبي

بينما خاض وادي دجلة المباراة بتشكيل مكون من :-

حراسة المرمى: زياد صيام

الدفاع: كمال أبو الفتوح، محمد رجب، شادي ماهر، أحمد داهش.

الوسط: أحمد شيمي، أحمد سكولز، حمزة حسان.

الهجوم: يوسف أويا، زياد أسامة، أحمد فاروق.