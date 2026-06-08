عماد النحاس يعلن قائمة المصري لمواجهة إنبي في نهائي كأس عاصمة مصر

أعلن عماد النحاس المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي قائمته لخوض مباراة مباراة إنبي، اليوم في نهائي كأس عاصمة مصر.

ويستضيف ملعب السويس الجديد، مباراة المصري البورسعيدي وإنبي في نهائي بطولة كأس عاصمة مصر 2026، ويسعى الفريقان لحصد للقب البطولة وإنهاء مشوارهما في الموسم الحالي بأفضل صورة ممكنة بجانب ضمان المشاركة في بطولة كأس السوبر المصري في الموسم الجديد.

جاءت قائمة المصري البورسعيدي كالتالي :

حراسة المرمى: محمود حمدي، عصام ثروت.

خط الدفاع: باهر المحمدي، كريم العراقي، عمرو سعداوي، محمد هاشم، عبد الوهاب نادر، خالد صبحي، مصطفى العش، أحمد أيمن منصور.

خط الوسط: محمود حمادة، محمد مخلوف، عمر الساعي، ميدو جابر، كريم بامبو، أحمد القرموطي، أحمد عامر، حسن علي، أسامة الزمراوي، عبد الرحيم دغموم.

خط الهجوم: صلاح محسن، منذر طمين.

تنطلق مباراة نهائي كأس عاصمة مصر بين المصري البورسعيدي وإنبي اليوم الإثنين 8 يونيو 2026، في تمام الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على أرضية استاد السويس الجديد.

وتنقل قناة أون سبورتس، مباراة نهائي بطولة كأس عاصمة مصر حيث تعد الناقل الحصري لمنافسات البطولة، وستقدم تغطية خاصة للنهائي تتضمن الاستوديوهات التحليلية قبل وبعد اللقاء.