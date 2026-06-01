موعد مباراة المصري البورسعيدي ضد زد في إياب نصف نهائي كأس عاصمة مصر

يستضيف استاد السويس الجديد، مواجهة قوية بين المصري البورسعيدي وزد إف سي، ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي من كأس عاصمة مصر.

وطالب نادي المصري البورسعيدي جماهيره بدعم الفريق خلال المباراة لحسم بطاقة التأهل لنهائي البطولة.

ويدخل فريق زد اللقاء بأفضلية نسبية بعدما نجح في تحقيق الفوز خلال مباراة الذهاب بهدف دون رد، وهو ما يمنحه فرصة أكبر للتأهل إلى المباراة النهائية. وقدم زد أداءً منظمًا في اللقاء الأول، مكّنه من الخروج بنتيجة إيجابية قبل مواجهة الحسم المرتقبة.

في المقابل، يسعى المصري البورسعيدي إلى استغلال خبراته الكبيرة في المباريات الإقصائية من أجل العودة في النتيجة وتعويض خسارة الذهاب، خاصة أن الفريق يمتلك عناصر قادرة على صناعة الفارق في المواجهات الكبرى.

موعد المباراة وملعب اللقاء

تنطلق مباراة المصري ضد زد في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مصر، على أرضية استاد السويس الجديد، وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة هوية الفريق المتأهل إلى النهائي.

وتذاع مباراة المصري وزد عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لمنافسات المسابقات المصرية.