لقاء الثأر .. منتخب مصر يواجه المغرب بحلم برونزية أمم أفريقيا تحت 17 سنة

يواجه منتخب مصر لكرة القدم تحت 17 عامًا منافسه المغرب، في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة، وذلك بعد انتهاء مشواره في الدور نصف النهائي

وخرج منتخب مصر من المنافسة على لقب بطولة كأس الامم الأفريقية للشباب بعد الخسارة أمام منتخب تنزانيا بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي

طموح منتخب مصر

وضمن منتخب مصر المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة كأس العالم بعد تأهله لدور ربع نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية.

ويستهدف منتخب مصر تحقيق الفوز لحصد البرونزية والرد على الهزيمة القاسية التي تلقاها من المغرب في دور المجموعات بنتيجة هدفين مقابل هدف

فيما خسر منتخب المغرب المنافسة على اللقب أمام السنغال بدور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة بركلات الترجيح بعد نهاية الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل الإيجابي 1-1.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر للناشئين مع نظيره المغربي مساء اليوم الاثنين في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، في مواجهة تقام على ملعب أكاديمية محمد السادس بمدينة سلا.