تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام المغرب اليوم في كأس أمم إفريقيا للناشئين

يستعد منتخب مصر تحت 17 عامًا لخوض مواجهة مهمة وقوية أمام نظيره المغربي مساء اليوم الإثنين، في المباراة التي تجمع المنتخبين لتحديد صاحب المركز الثالث والميدالية البرونزية ببطولة كأس أمم إفريقيا للناشئين.

وتحظى المباراة بأهمية كبيرة بالنسبة للفراعنة الصغار، الذين يتطلعون إلى إنهاء مشوارهم في البطولة بصورة إيجابية، من خلال تحقيق الفوز على المنتخب المغربي وحصد المركز الثالث بعد منافسة قوية شهدتها البطولة القارية.

تأهل مبكر إلى كأس العالم 2026

ورغم أن لقاء اليوم يحمل طابعًا تنافسيًا من أجل البرونزية، فإن المنتخبين نجحا بالفعل في تحقيق أحد أهم أهدافهما خلال البطولة، بعدما ضمنا التأهل رسميًا إلى نهائيات كأس العالم تحت 17 عامًا 2026، المقرر إقامتها في دولة قطر.

ويمنح التأهل إلى المونديال دفعة معنوية كبيرة للمنتخبين، خاصة أنه يعكس حجم التطور الذي ظهر به اللاعبون خلال منافسات البطولة، ويؤكد امتلاك الجيل الحالي لمقومات المنافسة على المستوى الدولي.

مشوار مصر قبل مواجهة المغرب

وصل منتخب مصر إلى مباراة تحديد المركز الثالث بعد خسارة مؤلمة أمام منتخب تنزانيا في الدور نصف النهائي. وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف، قبل أن تحسم ركلات الترجيح المواجهة لصالح المنتخب التنزاني بنتيجة 4-3.

ورغم الخروج من سباق المنافسة على اللقب، قدم المنتخب المصري مستويات مميزة في البطولة، ونجح في تحقيق هدفه الأساسي بالتأهل إلى كأس العالم.

المغرب يبحث عن نهاية إيجابية

على الجانب الآخر، يدخل المنتخب المغربي المباراة بعد خسارته أمام منتخب السنغال في نصف النهائي بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

ويتطلع المنتخب المغربي هو الآخر إلى تعويض جماهيره عن ضياع فرصة التأهل إلى النهائي، من خلال الفوز بالميدالية البرونزية وإنهاء البطولة على منصة التتويج.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر

من المنتظر أن يبدأ منتخب مصر المباراة بتشكيل يضم:

* حراسة المرمى: مالك عمرو.

* خط الدفاع: محمد جمال، عادل علاء، ياسين تامر، محمد السيد (الديزل).

* خط الوسط: أحمد بشير، عمر فودة، أدهم حسيب.

* خط الهجوم: أحمد صفوت، دنيال تامر، خالد مختار.