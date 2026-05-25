دعم كامل للجهاز واللاعبين.. أبو ريدة يهنئ منتخب الناشئين بعد إنجاز أمم أفريقيا

حرص المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على توجيه التهنئة إلى منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، عقب التأهل إلى الدور نصف النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 17 سنة، المقامة حاليًا في المغرب، بعد الأداء المميز الذي قدمه الفريق خلال مشواره في البطولة.

إشادة بالأداء والروح القتالية

وأكد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة هاني أبو ريدة، إلى جانب الدكتور مصطفى عزام، دعمه الكامل للجهاز الفني واللاعبين، مشيدين بالروح القتالية العالية التي ظهر بها المنتخب أمام منتخب كوت ديفوار في مواجهة الدور ربع النهائي.

وقدم لاعبو منتخب مصر مباراة قوية اتسمت بالتركيز والانضباط الفني، لينجح الفريق في تحقيق فوز كبير ومستحق برباعية، عكست مدى التطور الذي يعيشه هذا الجيل الواعد، وقدرته على المنافسة بقوة على اللقب القاري.

حسين عبداللطيف يقود المنتخب بثبات

ونال الجهاز الفني بقيادة حسين عبداللطيف إشادة واسعة بعد النجاح في قيادة المنتخب إلى المربع الذهبي، خاصة مع الأداء المتوازن الذي ظهر به الفريق منذ انطلاق البطولة.

ويؤمن اتحاد الكرة بأن هذا الجيل يمتلك عناصر مميزة قادرة على إعادة الإنجازات للكرة المصرية على مستوى الناشئين، في ظل الالتزام التكتيكي والرغبة الكبيرة لدى اللاعبين في تحقيق نتائج تاريخية.

طموحات مصرية لمواصلة المشوار

ويأمل الشارع الرياضي المصري في استمرار عروض منتخب الناشئين القوية خلال الدور نصف النهائي، ومواصلة رحلة الانتصارات نحو التتويج باللقب الأفريقي، خاصة بعد ضمان التأهل إلى كأس العالم للناشئين، وهو الهدف الذي تحقق مبكرًا قبل مواصلة الحلم القاري.

وتسود حالة من التفاؤل داخل بعثة المنتخب في المغرب، مع تزايد الثقة بقدرة اللاعبين على كتابة صفحة جديدة من النجاحات للكرة المصرية في البطولة الحالية