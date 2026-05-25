الأهلي يتحرك لحسم أزمة توروب.. وتطورات ملف التجديد لنجوم الفريق

كشف الإعلامي محمد طارق أضا، عن تحركات مكثفة داخل النادي الأهلي، بقيادة ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ، من أجل حسم ملف المدير الفني الجديد، بالتزامن مع دراسة مستقبل المدرب الحالي ييس توروب قبل نهاية الموسم.

وأوضح أضا، خلال برنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أن إدارة الكرة بالنادي تدرس عدة خيارات تدريبية، إذ تتم المفاضلة بين خمسة مدربين أجانب تم طُرح أسمائهم مؤخرًا لتولي القيادة الفنية للفريق، في إطار خطة لتجهيز الجهاز الفني للموسم الجديد.

وأشار إلى وجود اتصالات جديدة من جانب النادي مع أطراف أخرى بعيدًا عن وكيل المدرب فراس علي، بهدف التوصل إلى صيغة توافقية تضمن إنهاء التعاقد مع توروب بشكل منظم قبل 30 يونيو، وتجنب أي التزامات مالية أو نزاعات تعاقدية.

وفي ملف اللاعبين، أوضح أضا أن اللاعب كوكا يترقب وصول عروض من أندية خليجية خلال الفترة المقبلة، في ظل اهتمام أندية من الدوريين الإماراتي والقطري بضمه، مع استمرار حالة الغموض حول مستقبله داخل النادي.

وأضاف أن حسين الشحات يمتلك ثلاثة عروض رسمية، من بينها عرض غير مباشر من بيراميدز، إلى جانب عرضين من الإمارات وليبيا، مشيرًا إلى أن إدارة الأهلي لا تزال متمسكة باستمرار الثنائي، مع تأكيد عدم توقيع أي منهما لأي نادٍ آخر حتى الآن، رغم عدم فتح باب المفاوضات الرسمية للتجديد أو التمديد.

في سياق آخر، أكد الإعلامي أن الأهلي رفض طلب الحارس محمد سيحا بالرحيل خلال الفترة الحالية، رغم رغبته في المغادرة بسبب عدم المشاركة بشكل منتظم، مشيرًا إلى أن إدارة النادي فضلت تأجيل الحسم النهائي لمستقبله.

ولفت إلى أن اللاعب شعر بتراجع فرصه داخل الفريق بعد عودة حمزة علاء، إضافة إلى استبعاده من بعض المباريات المهمة، ما دفعه لتقديم طلب رسمي للرحيل.

واختتم أضا تصريحاته بالإشارة إلى أن إدارة الأهلي قررت إرجاء مناقشة ملف الحارس حتى ما بعد كأس العالم للأندية، بالتزامن مع حسم ملفات حراسة المرمى المتعلقة بمصطفى شوبير ومحمد الشناوي ومستقبلهما مع الفريق خلال المرحلة المقبلة.