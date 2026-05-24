جنرال موتورز مصر وأفريقيا تعلن عن تغييرات في قيادتها

تشهد شركة جنرال موتورز مصر وأفريقيا انتقالًا في قيادتها التنفيذية مع إعلان تقاعد رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي شارون نيشي اعتبارًا من 31 أغسطس 2026، بعد مسيرة مهنية تجاوزت 40 عامًا داخل المجموعة.

وتقرر أن يخلفها روهان فيرنانديز، الذي يشغل حاليًا منصب المدير التنفيذي للعمليات التجارية لمنطقة أفريقيا والشرق الأوسط، على أن يبدأ تسليم المهام بين الجانبين اعتبارًا من الأول من يونيو 2026 لضمان انتقال منظم للقيادة.

وشهدت فترة نيشي توسعًا في الحصة السوقية لقطاع المركبات التجارية، وإعادة طرح سيارات ركوب مُجمعة محليًا، إلى جانب دعم التوجه نحو التنقل الكهربائي وتعزيز التعاون مع الموردين والجهات المعنية، وتهيئة الشركة لخطوات تصديرية إقليمية.

ويتمتع فيرنانديز بخبرة تمتد لأكثر من 25 عامًا في قطاعي السيارات والطاقة، وانضم إلى جنرال موتورز عام 2016، حيث تولى مناصب قيادية في مجالات خدمة العملاء والعمليات التجارية، مع خبرات إقليمية شملت أسواق الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وأوقيانوسيا.

يأتي هذا التغيير في إطار ترتيبات تنظيمية تستهدف استكمال خطط النمو وتعزيز القدرة التنافسية للشركة في السوقين المصري والإقليمي.