بأسعار معقولة ..لينوفو تطلق أجهزة ThinkPad E-series بميزات احترافية

قامت شركة لينوفو بإطلاق أجهزة ThinkPad E-series ذات الأسعار المعقولة لعام 2026، حيث قدمت معالجات Intel Core Ultra الأحدث، وشاشات بمعدل تحديث أعلى، وبعض التحسينات على جودة الحياة لاثنين من أجهزة الكمبيوتر المحمولة الأكثر شعبية للأعمال .



تقدم لينوفو العديد من الإصدارات المختلفة ضمن تشكيلة منتجاتها، وصولاً إلى تكوينات Core Ultra 9 المقترنة بذاكرة وصول عشوائي سعتها 32 جيجابايت ووحدة تخزين SSD سعتها 1 تيرابايت.

ميزات جهاز ThinkPad E14

يأتي جهاز ThinkPad E14 الأصغر حجمًا بشاشة مقاس 14 بوصة بدقة 2.8K ومعدل تحديث 120 هرتز، وهو أمر نادر في فئة أجهزة الكمبيوتر المحمولة المخصصة للأعمال ذات الأسعار المعقولة. كما تُعلن لينوفو عن سطوع يصل إلى 500 شمعة، وتغطية كاملة لنطاق ألوان sRGB، وطلاء مضاد للتوهج، وشهادة انخفاض الضوء الأزرق.

يأتي جهاز E16 الأكبر حجماً بشاشة 16 بوصة بدقة 2.5K ومعدل تحديث 120 هرتز مع سطوع أقل قليلاً عند 400 شمعة.

يدعم كلا الجهازين داخليًا محركات أقراص الحالة الصلبة PCIe 4.0، ويحتويان على منفذي M.2 مزدوجين لتوسيع سعة التخزين. تبلغ سعة البطارية 64 واط/ساعة، وتدّعي لينوفو أنها تدوم حوالي 13 ساعة من الاستخدام، وذلك حسب حجم العمل والتكوين.

يظل جهاز E14 سهل الحمل نسبيًا، حيث يبلغ سمكه حوالي 15.25 ملم ووزنه حوالي 1.34 كجم. أما جهاز E16 فهو أثقل وزنًا بشكل طبيعي، حيث يبلغ وزنه حوالي 1.63 كجم.

أجهزة ThinkPad

لا تزال خيارات الاتصال هنا تُشبه إلى حد كبير أجهزة ThinkPad، وهو ما يُعد خبرًا سارًا على الأرجح لمستخدمي المكاتب الذين سئموا من كثرة المحولات في أجهزة Ultrabook. يتضمن كلا الطرازين منفذ Thunderbolt 4، ومنافذ USB-A، ومنفذ HDMI 2.1، ومنفذ Ethernet، ومنفذ سماعة رأس. كما حافظت لينوفو على لوحة مفاتيح ThinkPad الكلاسيكية ونظام TrackPoint.

عموماً، لا تبدو هذه التغييرات جذرية، لكنها تُعدّ تحسينات منطقية. يبدو أن لينوفو تُركّز على الجوانب المهمة للاستخدام اليومي طويل الأمد: جودة الشاشة، وعمر البطارية، ونظام التبريد، وخيارات الاتصال العملية.

الأسعار والتوافر:

أصبح جهاز ThinkPad E14 و E16 الجديدان متاحين الآن للطلب المسبق في الصين قبل إصدارهما في 27 مايو.

ThinkPad E16

إصدار Ultra 9 185H + 32GB + 1TB: 8999 يوان (حوالي 1140 يورو بسعر الصرف الحالي)

جهاز ThinkPad E14

إصدار Ultra 9 185H + 32GB + 1TB: 7999 يوان (~1014 يورو)

إصدار Ultra 5 336H + 32GB + 1TB: 9499 يوان

إصدار Ultra 7 بسعة 356 جيجابايت + 32 جيجابايت + 1 تيرابايت: 11999 يوان