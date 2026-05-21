أخبار التكنولوجيا: بمواصفات ثورية إليك أفضل جهاز لوحي في الأسواق في 2026 وقائمة هواتف «سامسونج» المؤهلة للحصول على تحديث One UI 8.5

نشر موقع “صدى البلد” مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

واتساب يغير طريقة إرسال الصور على أجهزة أيقون فما القصة؟

بدأ تطبيق واتساب بإطلاق ميزة جديدة لإرفاق الوسائط على نظام iOS، مما يوفر لمستخدمي أجهزة iPhone طريقة أسرع لمشاركة أحدث ملفاتهم دون فقدان التركيز على المحادثةبل في المقابل الفقيام بإرسال الوسائط بسرعة أكبر دون الحاجة إلى القيام بمغادرة نافذة الدردشة

بمواصفات ثورية ..إليك أفضل جهاز لوحي في الأسواق في 2026

أعلنت شركة بوكو عن توسيع تشكيلة أجهزتها اللوحية بإطلاق جهاز بوكو باد سي 1 الجديد، وهو جهاز اقتصادي ظهر الآن على موقع شاومي العالمي. يتوفر الجهاز اللوحي باللونين الأزرق والرمادي، مما يؤكد وصوله إلى الأسواق العالمية قريباً.

يأتي الجهاز اللوحي بشاشة IPS مقاس 9.7 بوصة بدقة 2K ومعدل تحديث 120 هرتز. كما تُعلن شاومي عن سطوع يصل إلى 500 شمعة/م² في الظروف العادية و600 شمعة/م² في ظروف الإضاءة الخارجية، بالإضافة إلى شهادات TÜV Rheinland لانخفاض الضوء الأزرق وتقليل الوميض.

قائمة هواتف "سامسونج" المؤهلة للحصول على تحديث One UI 8.5

بدأت سامسونج طرح تحديث One UI 8.5 المستقر في الأسبوع الأول من شهر مايو، وكما هو متوقع، كانت كوريا الجنوبية أول منطقة تحصل عليه. وبعد أسبوع، بدأ طرح التحديث عالميًا، وكانت الطرازات المتميزة مثل Galaxy S25 وGalaxy Z Fold 6 وGalaxy Z Flip 6 من أوائل الأجهزة التي حصلت عليه.

تحديث أندرويد 17 من فيفو يصل إلى تلك الأجهزة هل هاتفك منهم؟

مع اقتراب موعد الإصدار المستقر لنظام أندرويد 17، سارعت الشركات المصنعة إلى تطويره لضمان طرحه في الوقت المناسب لأجهزتها. شركة فيفو ليست الوحيدة في هذا الصدد، فقد أطلقت برنامجها التجريبي لنظام أندرويد 17 في أوائل أبريل، وتستعد لإصدار مستقر في وقت لاحق من هذا العام، مع واجهة المستخدم المخصصة OriginOS 7 كخيار رئيسي.



