مساء الجمعة.. قطع المياه عن عدد من مناطق محافظة الجيزة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، عن قطع المياه لمدة 8 ساعات عن عدد من المناطق بمنطقة ميت عقبة.

موعد قطع المياه

وذلك اعتبارًا من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 22/5/2026 وحتى الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 23/5/2026.

سبب قطع المياه

وأرجعت الشركة سبب قطع المياه إلى تنفيذ أعمال تحويل خط مياه الشرب قطر 300 مم المتعارض مع أعمال محطة مونوريل وادي النيل، عند تقاطع المحور مع شارع وادي النيل أعلى النفق.

المناطق المتأثرة من انقطاع المياه

وأوضحت الشركة أن المناطق المتأثرة بالانقطاع تشمل: شارع إسراء المهندسين ومتفرعاته، شارع جدة، شارع جامعة الدول العربية، شارع اليمن، شارع 26 يوليو حتى النيل الأبيض، شارع النيل الأبيض، شارع الجهاد، شارع إسراء المعلمين، شارع عبدالعزيز جاويش، شارع الحسني، شارع الغريب، وشارع المشروع.

وتهيب الشركة بالسادة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة توفير سيارات مياه نقية صالحة للشرب للتحرك بالمناطق المتأثرة، وفي حال طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.