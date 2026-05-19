قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
واشنطن تصعّد ضغوطها على طهران .. الخزانة الأمريكية تتعهد بملاحقة شبكات بيع النفط الإيراني بلا هوادة
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4
وكيل النواب يرفض اتهامات تلوث النيل : الكلام المرسل يضر الاقتصاد
وزراء مالية مجموعة السبع يدعون إلى إعادة فتح مضيق هرمز
الدفاع الإماراتية : تعاملنا بنجاح مع 6 مسيرّات معادية الساعات الـ48 الماضية
فوق الـ 53.. أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
دعاء الصائم ثاني أيام ذي الحجة 2026.. ردّد الأدعية المستحبة للصائم
أسعار الذهب في مصر .. عيار 21 مفاجأة
وصول دفعة جديدة من الجرحي والمرضى الفلسطينيين إلى ميناء رفح البري
أسوان تسجل 48 درجة في الظل.. وهذا موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة
السفير السوداني للإمام الأكبر: نُقدر اهتمامكم بأبنائكم السودانيين الدارسين بالأزهر
منزعج من زوجين بيبوسوا بعض | منشور صادم لـ آية سماحة بسبب تصريح عبدالله رشدي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بالتعاون مع المصرية للدراسات التاريخية.. توثيق تاريخ وحاضر ومستقبل مياه الشرب بالقاهرة الكبرى

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

استقبل المهندس إسماعيل عبد ربه، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، وفدًا من الجمعية المصرية للدراسات التاريخية برئاسة الدكتور أحمد الشربيني، رئيس الجمعية ورئيس اتحاد المؤرخين العرب، وذلك لبحث آليات توثيق تاريخ شركة مياه القاهرة منذ تأسيسها، ورصد مراحل تطورها المختلفة، إلى جانب استعراض الرؤية المستقبلية لتطوير خدمات مياه الشرب بالقاهرة الكبرى.

وضم وفد الجمعية المصرية للدراسات التاريخية كلًا من الدكتور خلف الميري، أستاذ التاريخ المعاصر والأمين العام للجمعية، والدكتور حسين مراد، أستاذ التاريخ الإسلامي ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية وأمين صندوق اتحاد المؤرخين العرب، والدكتور عبد الناصر عبد الحكيم، أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة أسيوط وعضو مجلس إدارة الجمعية، والدكتور نبيل الطوخي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة المنيا وعضو الجمعية، والدكتورة نصرة عبد المتجلي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر وعضو اتحاد المؤرخين العرب.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد الشربيني أن الجمعية المصرية للدراسات التاريخية تضطلع بدور مهم في حماية الوعي الوطني والحفاظ على التاريخ المصري من محاولات التشويه أو التزييف، مشيرًا إلى أن الجمعية تمثل حصنًا علميًا وثقافيًا يرسخ الهوية الوطنية، من خلال توثيق الحقائق التاريخية وتعزيز الانتماء الوطني لدى الأجيال المختلفة.

وأوضح الدكتور خلف الميري أن الجمعية على مدار سنوات طويلة أسهمت في تقديم دراسات علمية موثقة كشفت زيف العديد من الروايات المغلوطة التي استهدفت الحضارة المصرية وأدوارها الوطنية، فضلًا عن دورها في توثيق محطات مهمة من تاريخ الدولة المصرية، مؤكدًا أهمية التعاون مع المؤسسات الوطنية المختلفة لتوثيق تاريخها ودورها في خدمة المجتمع.

فيما أكدت الدكتورة نصرة عبد المتجلي أن حماية التاريخ تمثل قضية وعي وهوية وطنية، خاصة في ظل التحديات الفكرية والمعلومات المضللة التي تنتشر عبر وسائل الإعلام الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي، مشيرةً إلى أن الجمعية تعمل على نشر الوعي التاريخي وترسيخ قيم الانتماء من خلال الندوات والفعاليات والبحوث العلمية المتخصصة.

ومن جانبه، أعرب المهندس إسماعيل عبد ربه، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، عن ترحيبه بالتعاون مع الجمعية المصرية للدراسات التاريخية وكافة المؤسسات الوطنية المعنية بحماية الهوية المصرية وتوثيق التاريخ الوطني، مؤكدًا أن تاريخ شركة مياه القاهرة يمثل جزءًا من تاريخ الدولة المصرية وتطور بنيتها التحتية وخدماتها الحيوية على مدار عقود طويلة.

وأشار إلى أن توثيق تاريخ الشركة لا يقتصر فقط على رصد مراحل التطور الفني والتكنولوجي، بل يمتد لتوثيق جهود العاملين ودورهم في تقديم خدمات مياه الشرب للمواطنين، باعتبار أن الحفاظ على الذاكرة الوطنية والتاريخ المؤسسي يمثل أحد عناصر بناء الوعي وتعزيز الانتماء الوطني.

وفي ختام اللقاء، أهدى وفد الجمعية المصرية للدراسات التاريخية درع الجمعية إلى المهندس إسماعيل عبد ربه، تقديرًا لجهوده ودعمه للتعاون المثمر في مجال توثيق التاريخ المؤسسي والحفاظ على الهوية الوطنية.

مياه الشرب القاهرة الكبرى الجمعية المصرية للدراسات التاريخية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

العداد الكودي

الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية.. اعرف التسهيلات الجديدة

راغب علامة

راغب علامة يرد على صورة تحول نجله جنـ.ـسيا

أرشيفية

الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

الغندور

ستحدث مفاجأة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباريات حسم الدوري

بدرية طلبة

بدرية طلبة: لا أعادي ريهام حجاج وهذه حقيقة عملي سحر لياسمين عبد العزيز

الثانوية العامة

القومي لتنظيم الاتصالات: لن يتم قطع الانترنت عن لجان الثانوية العامة

ترشيحاتنا

سلاح السيف

40 دولة تؤكد مشاركتها ببطولة كأس العالم لسلاح السيف للرجال

عمر مرموش

صحيفة سبورت: برشلونة يرغب في ضم عمر مرموش

منتخب مصر

مواعيد مباريات منتخب مصر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية 2027

بالصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

لعزومات العيد..طريقة عمل ريش ضاني بالخضروات

طريقة عمل ريش ضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش ضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش ضانى بالخضروات

قبل الإجازة بأيام.. كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟

كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟
كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟
كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد