بالتعاون مع المصرية للدراسات التاريخية.. توثيق تاريخ وحاضر ومستقبل مياه الشرب بالقاهرة الكبرى

استقبل المهندس إسماعيل عبد ربه، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، وفدًا من الجمعية المصرية للدراسات التاريخية برئاسة الدكتور أحمد الشربيني، رئيس الجمعية ورئيس اتحاد المؤرخين العرب، وذلك لبحث آليات توثيق تاريخ شركة مياه القاهرة منذ تأسيسها، ورصد مراحل تطورها المختلفة، إلى جانب استعراض الرؤية المستقبلية لتطوير خدمات مياه الشرب بالقاهرة الكبرى.

وضم وفد الجمعية المصرية للدراسات التاريخية كلًا من الدكتور خلف الميري، أستاذ التاريخ المعاصر والأمين العام للجمعية، والدكتور حسين مراد، أستاذ التاريخ الإسلامي ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية وأمين صندوق اتحاد المؤرخين العرب، والدكتور عبد الناصر عبد الحكيم، أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة أسيوط وعضو مجلس إدارة الجمعية، والدكتور نبيل الطوخي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعة المنيا وعضو الجمعية، والدكتورة نصرة عبد المتجلي، أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر وعضو اتحاد المؤرخين العرب.

وخلال اللقاء، أكد الدكتور أحمد الشربيني أن الجمعية المصرية للدراسات التاريخية تضطلع بدور مهم في حماية الوعي الوطني والحفاظ على التاريخ المصري من محاولات التشويه أو التزييف، مشيرًا إلى أن الجمعية تمثل حصنًا علميًا وثقافيًا يرسخ الهوية الوطنية، من خلال توثيق الحقائق التاريخية وتعزيز الانتماء الوطني لدى الأجيال المختلفة.

وأوضح الدكتور خلف الميري أن الجمعية على مدار سنوات طويلة أسهمت في تقديم دراسات علمية موثقة كشفت زيف العديد من الروايات المغلوطة التي استهدفت الحضارة المصرية وأدوارها الوطنية، فضلًا عن دورها في توثيق محطات مهمة من تاريخ الدولة المصرية، مؤكدًا أهمية التعاون مع المؤسسات الوطنية المختلفة لتوثيق تاريخها ودورها في خدمة المجتمع.

فيما أكدت الدكتورة نصرة عبد المتجلي أن حماية التاريخ تمثل قضية وعي وهوية وطنية، خاصة في ظل التحديات الفكرية والمعلومات المضللة التي تنتشر عبر وسائل الإعلام الحديثة ومنصات التواصل الاجتماعي، مشيرةً إلى أن الجمعية تعمل على نشر الوعي التاريخي وترسيخ قيم الانتماء من خلال الندوات والفعاليات والبحوث العلمية المتخصصة.

ومن جانبه، أعرب المهندس إسماعيل عبد ربه، رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، عن ترحيبه بالتعاون مع الجمعية المصرية للدراسات التاريخية وكافة المؤسسات الوطنية المعنية بحماية الهوية المصرية وتوثيق التاريخ الوطني، مؤكدًا أن تاريخ شركة مياه القاهرة يمثل جزءًا من تاريخ الدولة المصرية وتطور بنيتها التحتية وخدماتها الحيوية على مدار عقود طويلة.

وأشار إلى أن توثيق تاريخ الشركة لا يقتصر فقط على رصد مراحل التطور الفني والتكنولوجي، بل يمتد لتوثيق جهود العاملين ودورهم في تقديم خدمات مياه الشرب للمواطنين، باعتبار أن الحفاظ على الذاكرة الوطنية والتاريخ المؤسسي يمثل أحد عناصر بناء الوعي وتعزيز الانتماء الوطني.

وفي ختام اللقاء، أهدى وفد الجمعية المصرية للدراسات التاريخية درع الجمعية إلى المهندس إسماعيل عبد ربه، تقديرًا لجهوده ودعمه للتعاون المثمر في مجال توثيق التاريخ المؤسسي والحفاظ على الهوية الوطنية.