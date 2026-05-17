القابضة للمياه: دفع معدلات تنفيذ مشروعات الصعيد وتحسين الخدمات للمواطنين

أكد المهندس مصطفى الشيمي، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تمثل نقلة نوعية في مستوى خدمات المرافق المقدمة للمواطنين، خاصة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشددًا على ضرورة المتابعة الميدانية الدقيقة والمستمرة لمعدلات التنفيذ، وتكثيف الأعمال على مدار الساعة للانتهاء من المشروعات وفق البرامج الزمنية المحددة.



وأوضح الشيمي، خلال جولاته بمحافظتي أسيوط والمنيا، أن الشركة القابضة تتابع بصورة دورية موقف تنفيذ وتشغيل مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، مع تقديم الدعم الفني والتشغيلي الكامل للشركات التابعة، بما يضمن رفع كفاءة منظومة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أهمية الالتزام بأعلى معايير الجودة في التنفيذ والتشغيل لتحقيق الاستدامة في خدمات المرافق.



اهتمام واسع بالصعيد

وأشار إلى أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بمحافظات الصعيد تحظى باهتمام كبير من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لما تمثله من أهمية مباشرة في تحسين جودة الحياة ودعم خطط التنمية المستدامة، مؤكدًا ضرورة الإسراع في إنهاء الأعمال ودخول المشروعات الخدمة لتحقيق الاستفادة القصوى للأهالي بالمناطق المستهدفة.



كما شدد المهندس مصطفى الشيمي على أهمية التنسيق الكامل بين الجهات التنفيذية والاستشارية والشركات المنفذة لتذليل أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مع المتابعة المستمرة لمعدلات الأداء بالمشروعات، خاصة مشروعات محطات المعالجة ومحطات مياه الشرب وخطوط الطرد والروافع والشبكات.



ومن جانبه، أكد الدكتور صلاح بيومي، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، أن التكامل بين مختلف الجهات المعنية بالمشروعات يمثل عنصرًا أساسيًا لسرعة الإنجاز وتحقيق أعلى معدلات الجودة والكفاءة الفنية، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكثيف الجهود والمتابعة المستمرة لضمان الانتهاء من المشروعات طبقًا للجداول الزمنية المقررة.



وأوضح بيومي أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» تسهم بشكل مباشر في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى المستهدفة، ورفع كفاءة البنية التحتية، وتحقيق الاستدامة البيئية والصحية، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا غير مسبوق بقطاع المرافق باعتباره أحد أهم القطاعات الحيوية المرتبطة بحياة المواطنين اليومية.



وأشار نائب رئيس الشركة القابضة إلى أن الجولات الميدانية المستمرة بمحافظتي أسيوط والمنيا تستهدف الوقوف على نسب التنفيذ الفعلية بالمشروعات، ومتابعة مراحل التشغيل التجريبي، ورصد أي ملاحظات فنية أو تنفيذية والعمل على سرعة تلافيها، بما يضمن دخول المشروعات الخدمة بكفاءة عالية وتحقيق أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.