القابضة للمياه توضح حقيقة خطاب “العلاوات الخاصة والاستثنائية” المتداول على مواقع التواصل

أصدرت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بيانًا توضيحيًا بشأن الخطاب المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والصادر برقم 4381-LEG بتاريخ 22 أبريل 2026، والمتعلق بالدعاوى القضائية الخاصة بصرف أو استحقاق العلاوات الخاصة والاستثنائية لبعض العاملين.

وأكدت الشركة أن ما تم تداوله صاحبه عدد من التفسيرات غير الدقيقة لمضمون الخطاب، موضحة أنها تعمل حاليًا على إعداد تصور مالي وقانوني متكامل لحل المطلب الجماعي للعاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة، فيما يخص العلاوات الخاصة والاستثنائية محل الدعاوى القضائية، بما يحقق مصلحة العاملين ويراعي البعد الاجتماعي، سواء لمن أقاموا دعاوى قضائية أو غيرهم.

إجراءً تنظيميًا داخليًا

وأوضحت الشركة أن الخطاب المتداول يُعد إجراءً تنظيميًا وقانونيًا داخليًا بين الإدارات القانونية بالشركة القابضة والشركات التابعة، ويأتي في إطار توحيد أسس وآليات التعامل مع الدعاوى القضائية المتعلقة بهذا الملف، بما يضمن توحيد الإجراءات القانونية وأسلوب الدفاع على مستوى الشركات التابعة.

وشددت على أن الخطاب لا يتضمن أي قرارات تتعلق بصرف العلاوات أو عدم صرفها، مؤكدة أن الأمر يندرج ضمن الشؤون الإدارية والقانونية الخاصة بالإدارات القانونية فقط.

وناشدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الجميع تحري الدقة وعدم الانسياق وراء المعلومات غير المكتملة أو التفسيرات المغلوطة، مع التأكيد على حرصها الكامل على دراسة كافة المطالب الخاصة بالعاملين، بما يحقق الصالح العام ويحافظ على حقوق جميع الأطراف في إطار القانون والعدالة.