وزيرة الإسكان تتفقد مشروعات "حياة كريمة" لمياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم

وصلت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى محافظة الفيوم، لتفقد عدد من المشروعات الجاري تنفيذها بقطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

وكان في استقبالها الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، بحضور المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان لقطاع المرافق، والدكتور محمد التوني، نائب محافظ الفيوم، وعدد من قيادات الوزارة والمحافظة ورؤساء الجهات التابعة والمنفذة للمشروعات.

وفور وصولها، عقدت المهندسة راندة المنشاوي والدكتور محمد هانئ غنيم اجتماعًا لمتابعة منظومة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات الجاري تنفيذها ضمن المبادرة.

وأكدت وزيرة الإسكان أن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الفيوم تحظى باهتمام كبير في إطار خطة الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشددة على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة، والانتهاء من الأعمال وفق أعلى معايير الجودة، بما يضمن تحقيق الاستفادة المستهدفة للأهالي في أقرب وقت ممكن.

الخدمات والبنية التحتية بالريف المصري

وأضافت أن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” تمثل نقلة نوعية في مستوى الخدمات والبنية التحتية بالريف المصري، حيث تسهم مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي في تحسين الصحة العامة، مؤكدة استمرار الوزارة في تقديم كافة أوجه الدعم والمتابعة لضمان سرعة تنفيذ المشروعات وتحقيق التنمية المستدامة بمحافظة الفيوم وكافة محافظات الجمهورية.

تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات

وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي أن الدولة تولي اهتمامًا غير مسبوق بتطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات الصعيد والوجه القبلي، ومنها محافظة الفيوم، مشيرة إلى أن ما يتم تنفيذه ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” يعكس إرادة حقيقية لتحسين جودة الحياة للمواطنين، من خلال توفير خدمات أساسية تليق بهم. وأكدت أن الوزارة لن تدخر جهدًا في إزالة أي معوقات قد تواجه التنفيذ، مع المتابعة اليومية لضمان دخول المشروعات الخدمة في أسرع وقت وتحقيق الأثر الإيجابي المرجو منها.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، عن ترحيبه بزيارة وزيرة الإسكان للمحافظة، مؤكدًا أن الزيارة تعكس اهتمام الدولة برفع كفاءة البنية التحتية وتحسين خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لأهالي الفيوم، مشيرًا إلى الطفرة غير المسبوقة التي تحققت في هذا القطاع بفضل المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي لم تعد مجرد مشروع لتطوير القرى، بل أصبحت شريان حياة أسهم في زيادة نسب التغطية بالخدمات في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار المحافظ إلى تضافر جهود المحافظة مع وزارة الإسكان لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المقررة لنهو المشروعات، انطلاقًا من الإيمان بأن توفير كوب مياه نظيف وشبكة صرف صحي آمنة هو حق أصيل لكل مواطن فيومي، لافتًا إلى أن جهود المحافظة في قطاع البنية التحتية لا تقتصر على الصيانة، بل ترتكز على سد الفجوات التنموية في القرى والمناطق النائية، مع ضمان جودة التنفيذ وفق المعايير الفنية والهندسية.

وخلال الاجتماع، تابعت وزيرة الإسكان ومحافظ الفيوم منظومة خدمات المياه والصرف الصحي بالشركة التابعة بالمحافظة، حيث تم استعراض دورها في تقديم خدمات تنقية ونقل وتوزيع مياه الشرب، إلى جانب تجميع ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وتناول العرض منظومة مياه الشرب، التي تضم 10 محطات بإجمالي طاقة تصميمية تصل إلى نحو 853 ألف متر مكعب يوميًا، إلى جانب شبكات مياه بطول 5374 كم، بما يدعم تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية. كما استعرض منظومة الصرف الصحي، التي تضم 28 محطة معالجة، و59 محطة رفع رئيسية، و58 محطة رفع فرعية، بالإضافة إلى شبكات انحدار بإجمالي أطوال 1153 كم، وخطوط طرد بطول 276 كم، بما يعكس حجم الاستثمارات الموجهة لتطوير القطاع.

كما تطرق العرض إلى مشروعات شركة مياه الفيوم ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، والتي يتم تنفيذها لخدمة 63 قرية بمركزي إطسا ويوسف الصديق، وتشمل إنشاء 5 محطات، ومد وتدعيم الخطوط والشبكات والوصلات المنزلية لمياه الشرب والصرف الصحي.

واستعرض الاجتماع كذلك موقف تنفيذ المشروعات الجارية لمياه الشرب والصرف الصحي على مستوى المحافظة، والتي تشمل أعمال مد وتدعيم الشبكات وتنفيذ الوصلات المنزلية، إلى جانب مشروعات الصرف الصحي، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي إطار تحسين الخدمة، أشار العرض إلى تنفيذ عدد من مشروعات مياه الشرب، إلى جانب مشروعات للصرف الصحي تشمل تطوير محطات الرفع وتنفيذ الشبكات والوصلات المنزلية. كما تناول العرض برنامج توسعات الصرف الصحي الممول من جهات دولية، والذي يستهدف خدمة 45 قرية بإجمالي مستفيدين يصل إلى نحو 1.96 مليون نسمة بحلول عام 2040، من خلال تنفيذ محطات معالجة وشبكات متكاملة.

كما تم استعراض منظومة خدمة العملاء، التي تشمل مراكز خدمة على مستوى المحافظة، والتوسع في وسائل الدفع الإلكتروني، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وذلك في إطار حرص وزارة الإسكان على تطوير منظومة المرافق وتحقيق نقلة نوعية في الخدمات.

وشمل الاجتماع أيضًا استعراض مشروعات الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة خلال الفترة من 2014 حتى 2025، والتي تضمنت 5 مشروعات مياه شرب بطاقة إجمالية 170 ألف متر مكعب يوميًا، و8 مشروعات لمعالجة الصرف الصحي بطاقة 52 ألف متر مكعب يوميًا، إلى جانب 16 مشروع صرف صحي (محطات رفع وشبكات).

كما تناول الاجتماع موقف مشروعات المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” (المرحلة الأولى) التي تنفذها الهيئة بمركزي إطسا ويوسف الصديق، والتي تشمل 5 مشروعات محطات معالجة صرف صحي بطاقة 72.5 ألف متر مكعب يوميًا، و14 مشروع صرف صحي (محطات رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار)، بالإضافة إلى موقف تسليم المشروعات المنتهية، واستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الثانية لخدمة 75 قرية بمركزي الفيوم وطامية.

كما تابعت وزيرة الإسكان ومحافظ الفيوم مشروعات الخطة الاستثمارية للهيئة بالمحافظة، والتي تشمل مشروعي الصرف الصحي بقرى الصعايدة والحطى.

وفي ختام اللقاء، وجهت المهندسة راندة المنشاوي بضرورة استمرار التعاون والتنسيق مع محافظة الفيوم في مختلف ملفات العمل، مع دفع العمل بالمشروعات ذات نسب التنفيذ المرتفعة، وإعداد تقارير دورية لمتابعة الموقف التنفيذي وضمان سرعة الانتهاء منها.