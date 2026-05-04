نائب وزيرة الإسكان يتفقد مشروعات المرافق بمدينة القاهرة الجديدة

قام المهندس أحمد عمران، نائب وزيرة الإسكان للمرافق، بجولة تفقدية بعدد من مشروعات المرافق بمدينة القاهرة الجديدة، يرافقه المهندس أحمد علي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع المرافق ومتابعة وصيانة الشبكات والمحطات، وبحضور المهندس أحمد رشاد الشريف، رئيس جهاز المدينة، ومسؤولي قطاع المرافق والجهاز.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة المتابعة المستمرة لمشروعات البنية التحتية.

وعلى هامش الجولة، اطّلع المهندس أحمد عمران على عرض تقديمي حول الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات المرافق بمدينة القاهرة الجديدة، شمل المحطات والشبكات والطرق. كما تضمنت الجولة تفقد أعمال المرافق بمنطقة “بيت الوطن” بالامتداد الشرقي، حيث تمت متابعة تنفيذ مشروعات الطرق وشبكات المياه والصرف الصحي الجارية، تمهيدًا لتهيئة المنطقة لاستقبال السكان ودعم جهود التنمية العمرانية.

وفي السياق ذاته، تابع مسؤولو الإسكان تنفيذ مشروعات ربط خطوط الصرف الصحي على مستوى المدينة، والتي تهدف إلى نقل جزء من التصرفات إلى منظومة الجبل الأصفر، بما يسهم في رفع كفاءة الشبكات وتحسين مستوى الخدمة. وشملت أعمال الربط التي تم تفقدها تنفيذ وصلة على خط صرف صحي بقطر 1600 مم خرسانة متصل بخط الجبل الأصفر بمحطة الشويفات، بالإضافة إلى تنفيذ وصلة أخرى على خط بقطر 1500 مم بمحطتي الياسمين والميراج على خط الجبل الأصفر.

وخلال الجولة، أكد المهندس أحمد عمران ضرورة الالتزام الكامل بالجداول الزمنية المحددة للمشروعات، وتكثيف معدلات التنفيذ، وإزالة أية معوقات قد تعوق سير العمل بشكل فوري، مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال أي تأخير غير مبرر، لضمان سرعة الانتهاء من الأعمال وفقًا لأعلى معايير الجودة والكفاءة.

من جانبه، أكد المهندس أحمد رشاد الشريف أن منطقة “بيت الوطن” تحظى بأولوية قصوى ضمن خطة العمل الحالية لجهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، مشيرًا إلى استمرار المتابعة الميدانية اليومية لكافة المشروعات من خلال نواب رئيس الجهاز وفرق العمل التنفيذية، بهدف دفع معدلات الإنجاز وتحقيق المستهدفات في التوقيتات المحددة، وذلك بالتنسيق الكامل مع مختلف الجهات المعنية، بما يضمن التكامل ورفع كفاءة الأداء.