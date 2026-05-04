قادة مستقبل الطاقة.. تعاون بين وزارتي الشباب والرياضة والبترول

عقد وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل ووزير البترول والثروة المعدنية المهندس كريم بدوي مائدة مستديرة بعنوان «قادة مستقبل الطاقة من الشباب»، لتمكين الكفاءات الشابة ودعم قطاع الطاقة المصري، بمشاركة ممثلي وزارات البترول والتعليم العالي والتربية والتعليم ونخبة من شباب قطاع الطاقة.

أكد جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتمكين الشباب والاستثمار في الكوادر البشرية، مشيرًا إلى أن استراتيجية الوزارة ترتكز على تطوير مهارات العاملين، وتأهيل الشباب لسوق العمل، وبناء قدرات النشء كقادة للمستقبل.

من جانبه، أوضح وزير البترول أن المائدة المستديرة تمثل منصة حقيقية للتواصل مع الشباب وتحويل أفكارهم إلى مبادرات قابلة للتنفيذ، معلنًا تشكيل فرق عمل لمتابعة مخرجات المناقشات وتنفيذها.

وشهدت المائدة طرح عدد من المبادرات لتطوير قدرات الشباب، أبرزها برامج تدريب ومعايشة بالمشروعات البترولية، ومنصة للإرشاد المهني، وبرامج دراسات عليا متخصصة، إلى جانب مبادرات لدمج طلاب STEM في مشروعات الطاقة والاستدامة.