رئيس قناة السويس يشهد مراسم تدشين سفينتي الصيد أعالي البحار رزق 2 و3 | صور

تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث أسطول الصيد المصري ، شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، مراسم تدشين سفينتي الصيد أعالي البحار "رزق 2" "رزق 3" بترسانة جنوب البحر الأحمر بسفاجا، وذلك بحضور السيد مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة الشركة، وعدد من قيادات الشركة التنفيذية.

وتعد سفينتي الصيد أعالي البحار"رزق 2" "رزق 3" باكورة إنتاج "مصنع مصر" من سفن الصيد وذلك ضمن سلسلة من 12 سفينة صيد أعالي بحار من طراز "رزق" يتم بناؤها تباعا لصالح هيئة قناة السويس تحت إشراف هيئة الإشراف الإيطالية RINA.

وتتماثل أبعاد سفينتي الصيد أعالي البحار "رزق 2" و"رزق 3" ، ويبلغ طول السفينة الواحدة 50 متراً، وعرضها  10.5متراً، غاطس 4.2متر، وتصل سرعتها إلى 12 عقدة.

والسفينة مُجهزة بعدد 4 مولدات من بينها عدد 2 مولد رئيسي بقدرة 450 كيلو وات، وعدد مولد طوارئ بقدرة 100 كيلو وات، وعدد مولد ميكانيكي بقدرة 450 كيلو وات لتوليد الطاقة الكهربائية للسفينة، فضلا عن قدرته على تشغيل منظومة الدفع في حالة تعطل المحرك الرئيسي.

كما تتميز السفينة بتجهيزات خاصة تلائم متطلبات الصيد بأعالي البحار حيث يمتد طول خيط الصيد إلى 150 ألف متر، بالإضافة إلى عنابر ضخمة لحفظ وتجميد الأسماك للاحتفاظ بدرجة جودتها على مدار فترة تخزينها.

من جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع أن الطراز الجديد لسفن الصيد أعالي البحار "رزق" هو الأول من نوعه في مصر ويعد طفرة غير مسبوقة في صناعة سفن الصيد حيث لم يسبق لمصر بناء سفن صيد صالحة للصيد بأعالي البحار والمياه الدولية وفقاً للمتطلبات والاتفاقيات الدولية لأعالي البحار.

وأوضح رئيس الهيئة أن طراز سفن الصيد أعالي البحار "رزق" يأتي كمنظومة متكاملة لصيد وإنتاج وتغليف الأسماك من خلال تجهيزات وتكنولوجيا هي الأحدث عالمياً ضمن جهود تطوير وتحديث أسطول الصيد المصري تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأشار رئيس الهيئة إلى أن بناء سفن صيد أعالي البحار بأياد مصرية هي نقطة البداية لتطوير صناعة السفن والوحدات البحرية الكبيرة في مصر واكتساب خبرات جديدة في مجال بناء الوحدات الأكثر تعقيداً فضلاً عن تحقيق جدوى اقتصادية وعائدات بالعملة الصعبة من تشغيل سفن الصيد والتسويق لقدرات الصناعة المصرية.

من جانبه، أكد السيد مصطفى الدجيشي رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر أن بناء سفن صيد أعالي البحار هي نقلة نوعية لم تكن لتتحقق إلا بدعم وتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود توطين الصناعة البحرية وتحديث أسطول الصيد المصري.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة ترسانة جنوب البحر الأحمر أن الشراكة مع هيئة قناة السويس نجحت في تحقيق إنجازات متتالية للنهوض بصناعة الوحدات البحرية في وقت قياسي، مشيراً في هذا الصدد إلى أن الشركة عملت على التوازي في بناء أربع سفن صيد أعالي بحار وبعد الانتهاء من تدشين سفينتي الصيد رزق ٢ ورزق ٣ من المقرر إنهاء تجارب البحر لهما في غضون شهرين .

فيما أعرب المهندس شادي المتبولي مدير مكتب RINA مصر  وممثل هيئة الإشراف الإيطالية عن فخره بتدشين أول سفينتي صيد أعالي البحار لأسطول الصيد المصري طبقا لمتطلبات هيئة الإشراف الإيطالية والاتفاقيات الدولية لسفن الصيد لأعالي البحار، لافتا في هذا الصدد إلى أن هيئة الإشراف الإيطالية RINA تابعت كافة مراحل العمل بداية من اعتماد التصميمات وحسابات الاتزان، ثم اعتماد المعدات والماكينات، فضلاً عن الإشراف على البناء من خلال ممثلي الهيئة بمصر.


             

