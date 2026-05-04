خرافة خطيرة.. نقابة الأطباء تفجر مفاجآت حول نظام الطيبات

ضياء العوضي
عبد الخالق صلاح

حذّر الدكتور أيمن سالم من خطورة ما يُعرف بـ«نظام الطيبات» المرتبط باسم الراحل ضياء العوضي، مؤكدًا أن هذا النظام يفتقر إلى أي أساس علمي، وقد تسبب في أضرار جسيمة وصلت إلى حد وفاة بعض المرضى نتيجة التوقف المفاجئ عن العلاج.

وأشار أيمن سالم خلال لقائه مع شريف نور الدين وآية شعيب في برنامج أنا وهو وهي المذاع على قناة قناة صدى البلد، إلى أن الجدل الواسع الذي أثاره هذا النظام عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الأخيرة.

وأوضح سالم، أن الترويج لمثل هذه الأنظمة دفع بعض المرضى إلى التوقف عن أدوية حيوية لعلاج أمراض مزمنة مثل السكري والضغط، بل وحتى علاجات الأورام، وهو ما وصفه بـ«الكارثة» التي تهدد حياة المرضى بشكل مباشر، مشيرًا إلى أن انتشار هذه الأفكار جاء نتيجة تداولها بشكل واسع عبر السوشيال ميديا ومن خلال الأحاديث المتناقلة بين الناس، دون الاعتماد على مصادر علمية موثوقة.

وأكد عضو مجلس نقابة الأطباء أن النقابة تحركت فور تلقي شكاوى من مرضى وأطباء، حيث تم فتح تحقيق شامل استمر عدة أشهر، تضمن الرجوع إلى أساتذة جامعات وجهات علمية متخصصة للتأكد من صحة الادعاءات.

وأضاف أن نتائج التحقيق أثبتت أن هذه الممارسات لا تستند إلى أي دليل علمي، بل تمثل خطرًا على الصحة العامة، ما دفع النقابة إلى اتخاذ إجراءات تأديبية حاسمة، انتهت بشطب الطبيب المعني وسحب ترخيصه، حفاظًا على سلامة المواطنين.

وكشف سالم، أن السبب الرئيسي وراء انتشار هذا النظام هو استهدافه فئات معينة من المرضى، خاصة أصحاب الأمراض المزمنة الذين يشعرون بالملل من العلاج المستمر، أو المرضى الذين فقدوا الأمل في الشفاء.

وأوضح أن الترويج لفكرة «الشفاء دون أدوية» و«عدم الحاجة للأطباء» جذب الكثيرين، خاصة مع تقديم معلومات صادمة ومخالفة للمنطق العلمي، مثل السماح لمرضى السكري بتناول كميات كبيرة من السكر أو التوقف عن الإنسولين.

وأكد أن القاعدة العلمية تنص على أن الغذاء الطبيعي أفضل من المنتجات المصنعة، لكن هذا لا يعني الاستغناء عن الأدوية، خاصة في الأمراض التي تتطلب علاجًا دائمًا.

وشدد سالم على أن أخطر ما في هذا النظام هو الترويج لمعلومات غير صحيحة، مثل:

إيقاف الإنسولين لمرضى السكري

الإكثار من السكر لمرضى السكر

التوقف عن الأدوية لمرضى الفشل الكلوي

التقليل من أهمية العلاج الطبي التقليدي 

