الإشراف العام
متى تعود خدمات التأمينات؟ الحقيقة الكاملة وراء السيستم وموعد استقرارها

كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تواصل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي جهودها لعودة الخدمة الإلكترونية بشكل كامل وذلك بعد عودتها بشكل جزئي .

وكانت قد شهدت مكاتب التأمينات الشهر الماضى تعطل  السيستم داخل مكاتب التأمينات، و تزايد شكاوى المواطنين من صعوبة استخراج البرنت التأميني والأوراق الرسمية خلال الفترة الأخيرة.

وأوضحت الهيئة أنها أطلقت منظومة التحول الرقمي الجديدة بدءًا من 24 فبراير 2026، عقب الانتهاء من الاختبارات الفنية وتدريب العاملين، إلى جانب تشغيل تجريبي استمر نحو عام ونصف، تمهيدًا للتشغيل الفعلي.

 وأشارت إلى أن مثل هذه الأنظمة الضخمة قد تواجه بعض التحديات في المراحل الأولى، خاصة مع كِبر حجم البيانات وعدد المتعاملين، مؤكدة العمل على مدار الساعة لتحقيق الاستقرار الكامل للمنظومة.

وأكدت الهيئة أنه لا توجد أعطال بالمنظومة، إلا أن هناك بطئًا نسبيًا في أداء بعض الخدمات، وهو ما يتم التعامل معه حاليًا بالتنسيق مع الشركة المنفذة واستشاري المشروع ومركز البيانات، لضمان سرعة حل المشكلة.

 وشددت على انتظام صرف المعاشات، حيث تم صرف المعاشات في موعدها دون تأخير، مع استمرار الصرف بشكل طبيعي في مايو.

وفيما يتعلق بحالات استحقاق المعاش الجديدة، أوضحت الهيئة أنه سيتم صرف المستحقات والمكافآت تباعًا ، مع إخطار المستحقين عبر رسائل نصية على هواتفهم.

وأكدت الهيئة أن منظومة التحول الرقمي الجديدة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات التأمينية، من خلال إتاحة الحصول على الخدمة من أي مكتب على مستوى الجمهورية دون التقيد بالموقع الجغرافي للملف، إلى جانب تعزيز الحوكمة والرقابة، والحد من التلاعب، والتوسع في تقديم الخدمات الرقمية، تمهيدًا لاستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي مستقبلًا.

