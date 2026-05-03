برلمانية: أزمة تعطل سيستم التأمينات ستثار بالجلسة العامة الإثنين المقبل

أكدت النائبة رانيه صدقي، عضو مجلس الشيوخ ونائبة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن قيمة المعاش تكون قليلة جدًا في ظل الظروف الحالية، وأن الأنظمة المميكنة يجب أن تكون لتسهيل عمليات الصرف بدلًا من تعطيلها، موضحة أن هناك تعطلًا في نظام سيستم التأمينات.

وأضافت عضو مجلس الشيوخ خلال حوارها ببرنامج “من أول وجديد” تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن معظم أصحاب المعاشات ينتظرون المعاش في بداية كل شهر من أجل تلبية احتياجاتهم الخاصة، وأن المعاش ليس منحة بل هو حق لهم.

ولفتت إلى أن قطاع التأمينات يحتاج إلى مزيد من الاهتمام، وأنه يجب الإسراع في حل مشكلة السيستم، مشيرة إلى أنها تناشد هيئة التأمينات بتوضيح الأمر بشكل صريح للمواطنين بسبب كثرة الشكاوى المتعلقة بتعطل النظام.

أزمة التأمينات ستثار بالجلسة العامة الاثنين المقبل

وأشارت إلى أن المعاش يجب أن يُصرف في موعده، لأنه ليس أمرًا ترفيهيًا، وأن قيمة المعاش قليلة، وأنها يوم الاثنين المقبل ستتحدث عن مشكلات التأمينات في الجلسة العامة للمجلس من أجل إيجاد حلول.

وأوضحت أنه في حالة تعطل السيستم الخاص بصرف المعاشات، يجب أن يكون هناك نظام بديل، وأن تحديد مدة زمنية لحل المشكلة ليس أمرًا صحيحًا، لأنه في هذه الحالة يتم تعطيل حياة المواطنين.