اقتصاد

لتوسيع قاعد الملكية .. الصندوق السيادي يعلن مدير طرح 20% من رأسمال مصر لتأمينات الحياة في البورصة .. تفاصيل دور بنك الاستثمار

مصر لتأمينات الحياة
مصر لتأمينات الحياة
علياء فوزى

وزارة الاستثمار تختار "هيرميس" مديرًا لطرح  20% من رأسمال شركة مصر لتأمينات الحياة

- الوزارة تواصل تحركاتها المتسقة لتوسيع قاعدة ملكية شركة مصر لتأمينات الحياة من خلال البورصة

- دعوة بنوك الاستثمار واستجلاب العروض تمت في اطار من الشفافية وتكافؤ الفرص تضمنت حملة إعلانية

-الصندوق السيادي تلقى 6 عروض من بنوك استثمار محلية ودولية

- بنك الاستثمار يرجح نهو الاجراءات والطرح قبل نهاية النصف الثاني من ٢٠٢٦

اختارت اللجنة الفنية والتي ضمت خبراء من من شركتي مصر القابضة للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، وتحت إشراف الصندوق السيادي، بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس EFG Hermes مديرًا لطرح نحو 20% من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية.

ويأتي هذ الطرح متساقا مع رؤية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وتكاملا مع مستهدفات الحكومة المصرية بتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتوسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية من خلال البورصة المصرية في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة بما يسهم في تعزيز قيمة هذه الأصول وزيادة مستويات الحوكمة وتحسين مؤشراتها المالية والتشغيلية، فضلا عن تعميق سوق راس المال، وذلك ضمن جهود الحكومة المصرية لتحسين تنافسية الاقتصاد وتعزيز قدرته على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

إجراءات اختيار مدير الطرح

وفي مارس الماضي، وجه صندوق مصر السيادي الدعوة لبنوك الاستثمار للتقدم بعروضها الفنية والمالية لتولي مهام الترويج وتغطية الاكتتاب لطرح حصة من شركة مصر لتأمينات الحياة، المملوكة لشركة مصر القابضة للتأمين التابعة للصندوق السيادي .

حيث نشر صندوق مصر السيادي إعلانا في الجرائد والمواقع الإلكترونية لاستجلاب العروض من المؤسسات الراغبة في المنافسة على طرح حصة من مصر لتأمينات الحياة وذلك لضمان التكافؤ في الفرص ومزيد من الشفافية بين كافة المؤسسات الراغبة ، بما يضمن التنفيذ وفق أفضل الممارسات .

وفي استجابة تعكس ثقة المؤسسات المالية في مناخ الاستثمار المصري، تلقى صندوق مصر السيادي نحو 6 عروض من عدد من بنوك الاستثمار المحلية والدولية الراغبة في إدارة عملية الترويج وتغطية الاكتتاب.

ولضمان أعلى درجات الشفافية والكفاءة، تم تشكيل لجنة متخصصة ضمت خبراء من مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة، وتحت إشراف الصندوق السيادي، لتولي دراسة وتحليل وتقييم العروض المقدمة من الجانبين الفني والمالي.

وقد أسفرت أعمال التقييم، وفي ضوء توصيات اللجنة الفنية، عن اختيار بنك الاستثمار إي إف جي هيرميس EFG Hermes مديرًا لعملية الطرح، على أن يكون الموعد المستهدف لتنفيذ الطرح قبل نهاية النصف الثاني من العام الجاري وفق تقديرات بنك الاستثمار .

تاريخ ممتد لأكثر 125 عاما

وتُعد شركة مصر لتأمينات الحياة المملوكة لشركة مصر القابضة للتأمين التابعة للصندوق السيادي، من الكيانات الرائدة في قطاعها وتأسست عام ١٩٠٠ حيث تستحوذ على حصة سوقية من الأقساط تُقدر بنحو 22% من سوق تأمينات الحياه في مصر، فيما بلغت قيمة حقوق الملكية نحو 42 مليار جنيه مصري في سبتمبر 2025، مدعومة بنمو مستدام في أرباح الشركة، بما يعكس قوة مركزها المالي ومتانة أدائها التشغيلي.

وشهدت مراحل التقييم عقد سلسلة من الاجتماعات المكثفة مع بنوك الاستثمار المتقدمة، تم خلالها مناقشة كافة تفاصيل العروض بشكل دقيق، مع تطبيق إطار تقييم استند إلى مجموعة من المعايير الفنية والمالية المحددة.

وشملت المعايير الفنية خبرة بنك الاستثمار في أسواق رأس المال، ومدى إلمامه بقطاع التأمين في مصر، وفهمه لطبيعة أعمال الشركة واستراتيجية الطرح المقترحة، إلى جانب كفاءة فريق العمل المقترح وخبراته العملية.

أما التقييم المالي، فقد ركز على هيكل الأتعاب، بما في ذلك أتعاب النجاح، وأي تكاليف أخرى مرتبطة بتنفيذ الصفقة.

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

