اقتصاد

وزارة الاستثمار والصندوق السيادي يعلنان طرح 20% من مصر لتأمينات الحياة عبر بنوك الاستثمار

وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
ولاء عبد الكريم

أعلنت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية وصندوق مصر السيادي عن دعوة بنوك الاستثمار والمؤسسات المالية المتخصصة لتقديم عروض فنية ومالية لتولي مهام شركة ترويج وتغطية الاكتتاب لطرح حصة أقلية تصل إلى 20% من أسهم شركة مصر لتأمينات الحياة، المملوكة بالكامل لشركة مصر القابضة للتأمين التابعة للصندوق، وذلك في إطار تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة وتوسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي المصري.
 

وأوضح البيان أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية الحكومة لتسريع وتيرة الطروحات وتنفيذ برنامج توسيع قاعدة ملكية الشركات الحكومية، بما يسهم في رفع الكفاءة والتنافسية وترسيخ مبادئ الحوكمة والاستدامة، وتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، واستهداف تعزيز كفاءة إدارة الأصول وخلق فرص استثمارية جاذبة في قطاع التأمين، أحد القطاعات الحيوية بالاقتصاد المصري.
وأشار البيان إلى موافقة لجنة القيد بالبورصة المصرية على القيد المؤقت لأسهم شركة مصر لتأمينات الحياة، تمهيدًا لطرح الحصة المقرر طرحها، مؤكدًا أن الشركة تستحوذ على حصة سوقية تقدر بنحو 22% من سوق تأمين الأشخاص في مصر، وبلغت قيمة حقوق ملكية المساهمين بها نحو 42 مليار جنيه مصري في سبتمبر 2025، في ظل نمو أرباح الشركة بما يعكس قوة مركزها المالي ومتانة أدائها التشغيلي.
وأكدت الوزارة والصندوق أن الهدف من العملية هو اختيار شركة ترويج وتغطية اكتتاب ذات خبرة وكفاءة عالية لتولي قيادة عملية الطرح وتسويقها بما يشمل إدارة عملية التسويق، وبناء سجل الأوامر، والتنسيق مع المستثمرين المحليين والدوليين، وذلك وفق هيكل صفقة يحقق أفضل قيمة مضافة ويعزز مشاركة المستثمرين في عملية الطرح.
وتضمن الإعلان أن العرض الفني يجب أن يقدم من جهة حاصلة على التراخيص السارية من الجهات الرقابية المختصة، ويشمل سابقة أعمال ذات صلة في صفقات أسواق رأس المال وعمليات الاندماج والاستحواذ بقطاع التأمين والخدمات المالية خلال السنوات الخمس الماضية، بالإضافة إلى تقديم رؤية تحليلية لقطاع التأمين، ونطاق تقييم مبدئي للشركة، ومنهجيات التقييم المقترحة، وخطة تنفيذ استراتيجية وتسويقية واضحة، وقائمة أولية بالمستثمرين المحتملين، إلى جانب تصور مبدئي لهيكل الصفقة الأمثل، وعرض تشكيل فريق العمل المقترح وسيرهم الذاتية وخبراتهم ذات الصلة.
وأوضحت الوزارة أن بنوك الاستثمار الراغبة في المشاركة مطالبة بإرسال نبذة تعريفية عن الجهة المتقدمة وسابقة أعمالها إلى البريد الإلكتروني [email protected] في موعد أقصاه 8 مارس 2026، لإجراء مراجعة داخلية أولية تمهيدًا للمضي قدمًا في العملية، على أن يتم التواصل مع الجهات المقبولة مبدئيًا لاتخاذ الخطوات التالية، والتي تشمل توقيع اتفاقية سرية وعدم إفصاح (NDA) كشرط أساسي للمشاركة وإتاحة المعلومات التفصيلية الخاصة بالشركة، بما يمكنها من تقديم عرض فني ومالي شامل ومتكامل في موعد أقصاه 18 مارس 2026.
ونوهت الوزارة والصندوق بأن إرسال الملف التعريفي لا يُعد قبولًا تلقائيًا أو تأهيلًا نهائيًا للمشاركة في العملية، ولا يترتب عليه بالضرورة إرسال اتفاقية السرية وعدم الإفصاح، مؤكدة التزام الجهات الراغبة في التقدم بكافة الشروط والمتطلبات المحددة في الإعلان، بما يضمن تنفيذ عملية الطرح وفق أفضل الممارسات الدولية وتعظيم القيمة المضافة لمساهمي الشركة والمستثمرين.

الاستثمار الصندوق السبادى بنوك الاستثمار

