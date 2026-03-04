محافظ قنا يطلق قافلة غذائية لتوزيع 3 آلاف كرتونة رمضان

أطلق اللواء دكتور مصطفى ببلاوي، محافظ قنا، قافلة المساعدات الغذائية، التي تنظمها شركة المصرية للاتصالات "WE" بالتعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، والتي تستهدف القافلة توزيع 3 آلاف كرتونة مواد غذائية كمرحلة أولى، لدعم الأسر الأولى بالرعاية بمختلف قرى ومراكز المحافظة خلال شهر رمضان المبارك، وذلك ضمن حملة "كل يوم أحلى يوم".

واطلع الببلاوى على مكونات الكرتونة التي تشمل السلع الغذائية الأساسية والضرورية، مؤكدًا أن الدولة المصرية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تضع ملف الحماية الاجتماعية على رأس أولوياتها.

وثمن محافظ قنا، التعاون المثمر بين المؤسسات الاقتصادية الكبرى كالمصرية للاتصالات ومنظمات المجتمع المدني مثل صناع الخير، لدعم ومساندة هذه الفئات.

ووجه الببلاوى بضرورة التنسيق التام بين الجهات المنفذة ومديرية التضامن الاجتماعي، لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها، مع متابعة دقيقة من الأجهزة التنفيذية لضمان كفاءة عملية التوزيع وسرعة الإنجاز خلال الشهر الكريم.

جاء ذلك بحضور اللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد للمحافظة، ومجدي نجيب، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بقنا، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعمر رسلان، مسئول قطاع جنوب الصعيد بمؤسسة صناع الخير.



