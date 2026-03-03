سيرًا على الأقدام.. محافظ قنا يرافق أبناء "البارود" فى جولة بالقرية

رافق اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، أبناء قرية البارود، بمركز قفط، فى جولة داخل القرية سيرًا على الأقدام، واستمع خلالها إلى مطالب الأهالي في لقاء مفتوح، وذلك عقب وضعه إكليلًا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء موقعة "البارود" الخالدة.

ووجه محافظ قنا، بسرعة التعامل مع مطالب وشكاوى المواطنين، والتي تركزت حول عدد من الملفات الحيوية، منها مشروعات الصرف الصحي، وتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وتحسين شبكات الإنارة العامة، والخدمات الأساسية.

وخلال جولته، تفقد المحافظ مشروعات تبطين الترع بالمنطقة، وأشاد بجودة التنفيذ وما تحققه من مظهر حضاري وحماية للمياه، ووجه في الوقت ذاته بضرورة التطهير الدوري لها لضمان كفاءة الري.

وفي استجابة فورية للمطالب الخدمية، أصدر محافظ قنا، حزمة قرارات، منها البدء الفوري في صيانة ٢ محول كهرباء لضمان استقرار التيار بالقرية، موجهًا حافظ محمود، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، بدراسة تركيب صدادات على جوانب الترعة لحماية المارة وتأمين المواطنين.

وأكد الببلاوي، ضرورة سرعة الانتهاء من كافة أعمال البنية التحتية المتبقية بالقرية وفق الجداول الزمنية المحددة، موضحًا أن الهدف هو النزول للمواطن في مكانه وحل مشكلاته على أرض الواقع، مع عدم السماح بأي تقصير في تقديم الخدمات الأساسية التي تمس حياة الناس اليومية.

جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء سامي علام، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، وعدد من القيادات التنفيذية ووكلاء الوزارات.



