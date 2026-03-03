وننسى اللي كان الحلقة 13 .. ياسمين عبد العزيز تعترض على اسم فيلمها مع شيرين رضا

طرحت منصة شاهد الحلقة 13 من مسلسل" وننسي اللي كان" من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز.

وشهدت الحلقة عدد من الاحداث، ومنها عقد اجتماع بين جليلة" ياسمين عبد العزيز" ونهلة " شيرين رضا" ، برفقة المنتج للوقوف علي تفاصيل فيلمها الجديد ، الا ان الاولي اعترضت علي اسم العمل وطالبت بتغييره.

فيما قامت جليلة بزيارة والد بدر في المستشفي وفوجئت بوجود جارته والتي ادعت انها خطيبته.

فيما بدات ياسمين عبد العزيز تشعر بالغيرة علي كريم فهمي، حيث قامت بطرد العاملات معها، بعدما شعرت انها تحاول ان تتقرب من حارسها الشخصي.

مسلسل «وننسى اللي كان» من تأليف عمرو محمود ياسين، وإخراج محمد الخيبري، ويشارك في بطولته إلى جانب ياسمين عبد العزيز وكريم فهمي، كل من: شيرين رضا، خالد سرحان، منة فضالي، محمود ياسين جونيور، محمد لطفي، محمود حافظ، وإيهاب فهمي.

ويناقش «وننسى اللي كان» كواليس النجاح على المستويين النفسي والعاطفي، طارِحًا تساؤلات جوهرية حول قدرة الإنسان على تجاوز ماضيه، والثمن الذي قد يضطر لدفعه من أجل الحفاظ على مكانته في القمة.