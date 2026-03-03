قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

تحويشة العمر استصلحت بها أرض في الصحراء .. الحاج ربيع يكشف قصة كفاحه

الحاج ربيع عبد السلام
الحاج ربيع عبد السلام
قسم التوك شو

قال الإعلامي عمرو الليثي، اننا من خلال برنامج " أجمل ناس " نقابل يوميا فلاح من فلاحين مصر ويحكي تجربته ومدي كفاحه وما حقق من إنجازات ونجاح في حياته من خلال الزراعة.


وذهبت كاميرا برنامج أجمل ناس علي شاشة الحياة،  الي اهالينا من الفلاحين والتقي الإعلامي عمرو الليثي، بالفلاح والمزارع الحاج ربيع عبد السلام من محافظة  بني سويف ولديه قصة كفاح مشرفة في الزراعة واستصلاح الأراضي

وقال الحاج ربيع انه حاصل علي بكالوريوس خدمة اجتماعية ولديه اسرة من خمسة افراد في مراحل التعليم المختلفة ، وفور تخرجي من المعهد سافرت الي  السعودية ولمدة ٢٠ سنة ورجعت وقمت باستصلاح الأرض حتي أصبحت مزرعة ولدي مصنع لمستلزمات الأدوات الزراعية.

الاستثمار الزراعي مهم 

وأضاف قائلًا:  ان الاستثمار الزراعي مهم جدا وأجدادي كانوا يعملون في الفلاحة ولديهم ارضهم ، وفي الماضي كانت الزارعة مقتصرة علي الأراضي الطينية ولكن اليوم لدينا ظهير صحراوي قوي وفرص واعدة في الاستثمار الزراعي ، وبعد عودتي من السفر اشتريت بتحويشة العمر أرض واستصلحتها  ،  وهناك دعم كبير من الدولة للذهاب الي الصحراء واستصلاح الأراضي ، وهنا كان القرار الهام في حياتي وهو التعاون مع البنك الزراعي والذي دعمنا ماليا وفنيا حتي استطيع زراعة تلك الأرض واخذت قرض بمليون جنيه وقمت بزيادة الرقعة الزراعية لدي واشتريت خامات للمصنع ومستمر مع التعاون مع البنك الزراعي وهم جزء منا ولا يتركونا

وتابع: انني صبرت علي التحديات الكبيرة التي واجهتهما ولكني كنت قوي وصابر واي إنسان يسعي سوف يحصد والمهم ان يستمر ويداوم علي كفاحه واصبح لدي مزرعة كبيرة  ومصنع مستلزمات زراعية، والحمد لله تغيرت حياتي وحياة اسرتي ومستوي المعيشة لهم ، وأصبحت لدي اكتفاء ذاتي الأرض لدي ومصنع مستلزمات الزراعة أيضا.

وأوضح ان حياتي تحسنت بعد ما نجحت واولادي أيضا تحسنت حالتهم المعيشية والتعليم ولدي.

ووجه النصيحة الي كل انسان مقبل علي خوض تلك التجربة انه لا بد ان يكون لديه هدف وملتزم به وعندما تأخذ قرض يجب ان تعرف كيف تستثمره ويكون لديه خطة وزراعت تساعدك وتجلب لك الرزق ، وانه لا يوجد مستحيل وضرورة السعي والعمل وان يكون صبور ولا ييأس  ويكون لديه طموح ورؤية وعلم ، والي كل الفلاحين او صغار الفلاحين بان يحافظوا علي امتهان الفلاحة والاستمرار في الزراعة ومن يريد النجاح فعليه بالزراعة.

واختتم  اهم شيء ان نكافح ونخلص في عملنا   ، وكلما تخلص في الاهتمام بالزرع يعطيك ويمنحك الخير ، وبإذن الله سيجد الخير والأرض الزراعية والفلاحة كلها خير.    

عمرو الليثي أجمل ناس الحاج ربيع عبد السلام

