عمرو الليثي يفاجئ سيدة بتحمل تكاليف عملية ابنتها بـ200 ألف جنيه

خصص الإعلامي عمرو الليثي، حلقة اليوم من برنامج “ أبواب الخير”، لدعم أم هبة التي تبحث عن مساعدة لإجراء عملية لابنتها لعلاج تشوهات الأنف.

وقالت ان ابنتها تعاني من تشوهات خلقية في الأنف منذ ولادتها، مما يسبب لها مشاكل في التنفس ويؤثر على حياتها اليومية. وانها تتمني مساعدتها في تحمل تكلفة العملية والتي تصل الي 200 ألف جنيه.

وتابعت ان الأسرة تعيش في ظروف مادية صعبة، حيث يعمل الأب عملاً يوميًا على أد حاله، ولا يوجد لديهم أي معاش شهري. بالإضافة الي ان هبة تعاني أيضًا من التنمر بسبب شكلها، مما يؤثر على ثقتها بنفسها.

وأكملت :" الأطباء أكدوا ضرورة إجراء العملية لعلاج تشوهات الأنف، ولكن التكلفة المرتفعة تجعل الأمر صعبًا على الأسرة".

وزف الليثي البشرى لأم هبة، بأن البرنامج يتحمل تكاليف العملية كاملة وسط سعادتها وفرحتها.