ريال مدريد يخسر من خيتافي بهدف في الدوري الإسباني

خسر فريق ريال مدريد بهدف نظيف من نظيره خيتافي في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة 26 ببطولة الدوري الإسباني.

وجاء هدف خيتافي من تسديدة رائعة في الدقيقة 39 عن طريق مارتن ساتريانو.

وحصل كل من فرانكو ماستانتونو وأدريان ليسو لاعبا ريال مدريد وخيتافي على بطاقتين حمراويتين في الدقيقتين 90+5، 90+7.

تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو كاريراس، ديفيد ألابا، أنطونيو روديجر، ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: تياجو بيتارش، أوريلين تشواميني، فيديريكو فالفيردي، أردا جولر.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، جونزالو جارسيا.

ويحتل فريق ريال مدريد وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة بفارق 4 نقاط عن برشلونة المتصدر.

بينما يأتي فريق خيتافي في المركز الحادي عشر برصيد 32 نقطة.