قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
امتحانات الدبلومات الفنية 2026 | 10 قرارات رسمية حاسمة بشأنها
رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس
بعد هزيمة الزمالك.. بيراميدز يبحث عن استعادة الانتصارات أمام الحرس
سعر الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم
حدث في 15 رمضان.. مولد الحسن سبط الرسول ووفاة عبيد الله بن عمر بن الخطاب
خطوات تركيب عداد الكهرباء مسبوق الدفع
نجم الزمالك السابق يطالب بتأجيل مباراة إنبي أمام الأبيض في الدوري
البنتاجون يكشف أسماء 6 جنود أمريكيين قتلوا في غارة إيرانية بالكويت
تسرب نفطي محتمل.. انفجار قرب ناقلة نفط قبالة سواحل الكويت
نفحات شهر رمضان 2026.. 3 عبادات تعادل أجر قيام الليل والثواب عليها مضاعف
وفقا لآخر تحديثات.. سعر الدولار في البنك الأهلي الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

اقتصادية ولذيذة.. طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية

طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية
طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية
رنا عصمت

قدم الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرشيمة على الفيسبوك، طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية بطريقة اقتصادية.

 طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية

طريقة عمل صوابع البطاطس المقرمشة المحشية بالجبنة لسحور خفيف | أهل مصر

 المكونات:

- 3 حبات بطاطس مسلوقة ومهروسة جيدًا

- نصف كوب جبن مبشور

- 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

- 1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

- 1 ملعقة صغيرة ملح

- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

للتغليف:

- نصف كوب دقيق

- 1 بيضة مخفوقة

- 1 كوب بقسماط مطحون

 طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية

1 في وعاء، نخلط البطاطس المهروسة مع الجبن والبقدونس والثوم البودرة والملح والفلفل جيدًا حتى يتجانس الخليط.

2 نشكل الخليط على هيئة أصابع متوسطة الحجم ومتساوية.

3 نغلف كل إصبع بالدقيق أولًا، ثم نغمسه في البيض المخفوق، وأخيرًا نمرره في البقسماط حتى يتغطى بالكامل.

4 نرص الأصابع في طبق وندخلها الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى تتماسك جيدًا أثناء القلي.

5 نقليها في زيت متوسط الحرارة حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة من الخارج.

6 نرفعها على ورق مطبخ لتتخلص من الزيت الزائد.

طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية بطريقة اقتصادية طريقة عمل أصابع البطاطس طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية لعزومات رمضان أصابع البطاطس المقرمشة المحشية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس غدًا.. موجة برد صباحية وصقيع في سيناء وارتفاع تدريجي بالحرارة نهارًا

الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا وتستمر 5 ساعات

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين الجديدة؟

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

صورة من الفيديو

رسومات ثلاثية الأبعاد تخدع صواريخ الكيان| حكاية حيلة جهنمية استخدمتها إيران لاستنزاف ذخائر إسرائيل

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

كم باقى على عيد الفطر 2026

كم باقى على عيد الفطر 2026؟.. الحسابات الفلكية تحدد وتعلن موعد الصلاة

ترشيحاتنا

استخراج رخصة موتوسيكل

الرسوم 1160 جنيها .. استخراج رخصة موتوسيكل جديد

الضريبة العقارية

100 ألف جنيه حد أدنى الإعفاء.. 4 حالات لإسقاط دين الضريبة

زكاة الفطر 2026

دار الإفتاء حددت قيمتها.. كم تبلغ زكاة الفطر 2026 فى مصر؟

بالصور

اقتصادية ولذيذة.. طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية

طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية
طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية
طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية

سوق المستعمل.. سعر كيا سبورتاج 2012 في مصر

كيا سبورتاج موديل 2012
كيا سبورتاج موديل 2012
كيا سبورتاج موديل 2012

جيلي تتحدى بـ Galaxy Cruiser‏ ‏لاند روفر ديفندر.. من تتفوق؟

جيلي Galaxy Cruiser
جيلي Galaxy Cruiser
جيلي Galaxy Cruiser

لعزومات رمضان.. فرخة روستو كاملة في الفرن مع أرز خلطة

فرخة روستو كاملة في الفرن مع أرز خلطة..
فرخة روستو كاملة في الفرن مع أرز خلطة..
فرخة روستو كاملة في الفرن مع أرز خلطة..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد