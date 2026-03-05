اقتصادية ولذيذة.. طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية

قدم الشيف ثريا الالفى عبر صفحتها الرشيمة على الفيسبوك، طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية بطريقة اقتصادية.

طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية

المكونات:

- 3 حبات بطاطس مسلوقة ومهروسة جيدًا

- نصف كوب جبن مبشور

- 2 ملعقة كبيرة بقدونس مفروم

- 1 ملعقة صغيرة ثوم بودرة

- 1 ملعقة صغيرة ملح

- نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

للتغليف:

- نصف كوب دقيق

- 1 بيضة مخفوقة

- 1 كوب بقسماط مطحون

1 في وعاء، نخلط البطاطس المهروسة مع الجبن والبقدونس والثوم البودرة والملح والفلفل جيدًا حتى يتجانس الخليط.

2 نشكل الخليط على هيئة أصابع متوسطة الحجم ومتساوية.

3 نغلف كل إصبع بالدقيق أولًا، ثم نغمسه في البيض المخفوق، وأخيرًا نمرره في البقسماط حتى يتغطى بالكامل.

4 نرص الأصابع في طبق وندخلها الثلاجة لمدة 30 دقيقة حتى تتماسك جيدًا أثناء القلي.

5 نقليها في زيت متوسط الحرارة حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة من الخارج.

6 نرفعها على ورق مطبخ لتتخلص من الزيت الزائد.