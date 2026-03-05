قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
القيادة المركزية الأمريكية: نضيق الخناق على إيران من البحر
روسيا: لا اتصالات ثنائية مع واشنطن بشأن إيران
تحترق حاليا.. الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط أمريكية
خطوة استراتيجية محسوبة.. خبير يكشف: تفاصيل طروحات الصندوق السيادي وتأثيره
وزارة الإستخبارات الإيرانية تعلن تدمير أهدافا لجماعات انفصالية
جدول امتحانات شهر مارس 2026 و8 معلومات هامة للطلاب
النفط والغاز.. ارتفاع أسعار الطاقة عالميا ومخاوف من حرب طويلة مع إيران
وجبات القمر.. ماذا سيأكل رواد «أرتميس 2» في رحلتهم حول القمر؟
القيادة الإيرانية: طهران لا يهمها طول أمد الحرب ولم نغلق مضيق هرمز
«على قد فلوسهم» .. عَالِم أزهري يوضح حكم التزويغ من العمل لضعف الراتب
الحكومة توافق على طلب للتعاقد لإجراء مسح جوي جيوفيزيقي شامل لثروات مصر
خطوة احترازية.. الصين تعلن وقف صادرات الوقود تحسباً لأزمة إمدادات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

«على قد فلوسهم» .. عَالِم أزهري يوضح حكم التزويغ من العمل لضعف الراتب

د. عطية لاشين
د. عطية لاشين
عبد الرحمن محمد

وُرد سؤال إلى الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، عبر صفحته الرسمية بالفيسبوك يقول السائل: "زميل لنا في العمل يأتي صباحاً للإمضاء ثم يخرج يشتغل على تاكسي ولا يأتي إلا لتوقيع الانصراف، وإذا سألناه عما يفعل قال (على قد فلوسهم)، فهل ما يفعله صحيح؟".
وأجاب الدكتور لاشين مُستفتحاً رده بحمد الله رب العالمين الذي قال في القرآن الكريم: (قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ وَلَوْ أَعْجَبَكَ كَثْرَةُ الْخَبِيثِ ۚ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)، وبالصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله ﷺ الذي روت عنه كتب السنة قوله: "إن الرجل ليطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي وقد غُذي من حرام فأنى يستجاب له".
وأوضح عضو لجنة الفتوى أن الوظيفة التي يشغلها صاحبها، سواء كانت وظيفة حكومية أو في القطاع العام أو من الوظائف الخاصة، توجب على صاحبها الوفاء بمقتضياتها وإعطاءها حقها، وبمعنى آخر الالتزام ببنود شغل هذه الوظيفة التي تم على أساسها التعاقد وتم الرضاء بالأجر أو الراتب المحدد لهذه الوظيفة، وعلى ذلك جرى التوقيع.
وأكد الدكتور لاشين أن الواجبات التي تحتمها الوظيفة على صاحبها تشمل أولاً التواجد في مكان أدائها الذي حُدد للعامل أو الموظف من قبل أولياء الأمور، وعدم مغادرة المكان من أول الوقت إلى آخره، وثانياً ألا يكون الغرض هو التواجد الظاهري فقط، بل القيام بأعباء الوظيفة ومتطلباتها وإنجاز أعمالها يوماً بيوم، خاصة إذا تعلقت بمصالح المواطنين.


وأضاف أنه متى ما تواجد الموظف في محل وظيفته تواجداً حقيقياً وليس ظاهرياً وقام بأداء ما نيط به من واجبات، كان الراتب الذي يتقاضاه حلالاً وبورك له فيه، مشدداً على أنه لا يصح التحلل من أعباء الوظيفة أو تأجيل أعمالها بحجة أن الأجر قليل؛ لأن الإنسان ارتضى هذه الوظيفة وأجرها من البداية بل وتمناها، مُحذراً من أن أي تهاون أو تقصير في متطلبات العمل يجعل الراتب حراماً وتُنزع منه البركة في الدنيا، ويعرض صاحبه لعقاب الله في الآخرة، والله أعلم.
 

الكسب الحرام عطية لاشين على قد فلوسهم ترك العمل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطقس غدًا.. موجة برد صباحية وصقيع في سيناء وارتفاع تدريجي بالحرارة نهارًا

الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية تبدأ فجرًا وتستمر 5 ساعات

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع اليوم الخميس.. كم يصل سعر الكيلو؟

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الخميس

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

قيمة زكاة الفطر 2026 عن كل فرد.. الإفتاء تحدد الفئات غير الملزمة

صورة من الفيديو

رسومات ثلاثية الأبعاد تخدع صواريخ الكيان| حكاية حيلة جهنمية استخدمتها إيران لاستنزاف ذخائر إسرائيل

سعر العملات العربية

رسميا.. سعر العملات العربية مقابل الجنيه مستهل تعاملات الخميس

صورة أرشيفية

الحرب على إيران.. هيئة بريطانية تكشف عن حادثة بحرية بميناء مبارك الكبير بالكويت

لمبة التلاعب بعداد الكهرباء

أسباب إضاءة لمبة التلاعب بعداد الكهرباء مسبوق الدفع

ترشيحاتنا

حريق مول تجاري بالمحلة

16 سيارة إطفاء شاركت في إخماد حريق مول مفروشات المحلة

المضبوطات

الأمن يداهم مصنع لإنتاج بالونات المواتير المغشوشة في المرج

المتهمين

بسبب خلافات الجيرة .. القبض على أطراف مشاجرة بالقليوبية | صور

بالصور

بربع مليون.. زجاجة دينا الشربيني تثير الجدل على السوشيال ميديا

بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا
بربع مليون..زجاجة دينا الشربينى من شانيل تثير الجدل على السوشيال ميديا

فوائد شحم الخروف.. "اللية" تفيد صحتك

فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك
فوائد شحم الخروف "اللية" تفيد صحتك

اقتصادية ولذيذة.. طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية

طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية
طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية
طريقة عمل أصابع البطاطس المقرمشة المحشية

سوق المستعمل.. سعر كيا سبورتاج 2012 في مصر

كيا سبورتاج موديل 2012
كيا سبورتاج موديل 2012
كيا سبورتاج موديل 2012

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شوشنق السادس

يوسف عبد اللطيف

يوسف عبداللطيف يكتب: كواليس تهريب مليارات "رأس الأفعى" عبر الحدود

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: الحرب على إيران.. والشرق الأوسط الجديد!

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: جنود توضأوا بالصبر فاستحقوا النصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: فارس وحصان

المزيد