زلزال بقوة 4.3 درجة يضرب باكستان دون خسائر

أعلن المركز القومي الباكستاني لرصد الزلازل، أن زلزالًا بلغت قوته 4.3 درجة على مقياس ريختر ضرب مناطق في باكستان.

وأوضح المركز، في تدوينة نشرها عبر منصة "إكس"، اليوم /الخميس/ - أن الزلزال وقع عند خط عرض 28.85 درجة شمالًا وخط طول 67.15 درجة شرقًا، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض.

وأشار المركز إلى أن باكستان تعد من أكثر الدول عرضة للزلازل نظرًا لموقعها الجغرافي، حيث تقع أقاليم بلوشستان وخيبر بختونخوا وجيلجيت-بلتستان بالقرب من خطوط صدع نشطة، ما يجعلها عرضة للنشاط الزلزالي، كما تظل أقاليم البنجاب والسند ضمن المناطق المعرضة لمخاطر الزلازل.