عقد أول اجتماع للجنة مراجعة القيمة العادلة للشركات المملوكة للدولة

عقد الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة اليوم الخميس بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة ، الاجتماع الأول للجنة مراجعة الأسس التي أُعدّت على أساسها دراسة القيمة العادلة للأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت محل الطرح للشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها.

وتم خلال الاجتماع التحقق من القيمة العادلة لبنك القاهرة ، وذلك في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة وهم: نائب رئيس مجلس الدولة، وممثلو وزارات: المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، وكذا ممثل البنك المركزي، وممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل شركات قطاع الأعمال العام، وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل هيئة الرقابة الإدارية فضلًا عن المُفوض بالرأي من قِبل بنك مصر، مالك أسهم بنك القاهرة.

وراجعت اللجنةُ الأسسَ التي أُعِدَّت على أساسها دراسةُ القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة ، وذلك تمهيدًا لطرح حصةٍ من أسهم البنك في البورصة المصرية.

وعقب مناقشات مستفيضة أجرتها اللجنة بشأن ملاءمة منهجية التقييم ومدى اتساقها مع المعايير المصرية للتقييم الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية..وافقت اللجنة بالإجماع على الأسس التي أُعِدَّت على أساسها دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لطرح أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية.