6 غيابات في قائمة الأهلي لمُواجهة المقاولون العرب بالدوري الممتاز
زكاة الفطر.. المفتي السابق يوضح حكم الإنابة في إخراجها وضوابطها الشرعية
الذهب يتراجع بعد ارتفاعات مبكرة مع صعود الدولار وسط توترات الشرق الأوسط
طلب إحاطة لمُواجهة ظاهرة الدروس الخصوصية «أونلاين» غير المرخصة
ميسي أم رونالدو.. من يتفوق تهديفيا دون ركلات الجزاء؟
البحرية الايرانية تستهدف مخازن الوقود في قاعدة رامات ديفيد الجوية الإسرائيلية
محامون وخدمة عملاء.. وظائف صندوق الإسكان الاجتماعي 2026
بعد إصابة 10 تلاميذ في حادث تصادم.. محافظ الشرقية يتفقد حالتهم الصحية بمستشفى العاشر الجامعي
استقرار الدولار وزيادات طفيفة في بعض العملات الأوروبية والعربية
إسرائيل تحذّر سكان جنوب لبنان: عليكم سرعة الانتقال إلى شمال نهر الليطاني
الدولار يرتفع مع تصاعد حرب الشرق الأوسط ويُعزّز مكانته كملاذ آمن
روسيا تحذّر: حلف الناتو ينجرّ الآن إلى حرب ضد إيران
عقد أول اجتماع للجنة مراجعة القيمة العادلة للشركات المملوكة للدولة
أ ش أ

عقد الدكتور هاشم السيد مساعد رئيس مجلس الوزراء الرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة اليوم الخميس بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة ، الاجتماع الأول للجنة مراجعة الأسس التي أُعدّت على أساسها دراسة القيمة العادلة للأسهم أو الحصص أو حقوق التصويت محل الطرح للشركات المملوكة للدولة أو التي تسهم فيها.

وتم خلال الاجتماع التحقق من القيمة العادلة لبنك القاهرة ، وذلك في إطار جهود الحكومة الرامية إلى تسريع وتيرة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية.

حضر الاجتماع أعضاء اللجنة وهم: نائب رئيس مجلس الدولة، وممثلو وزارات: المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، وكذا ممثل البنك المركزي، وممثل الهيئة العامة للرقابة المالية، وممثل شركات قطاع الأعمال العام، وممثل الجهاز المركزي للمحاسبات، وممثل هيئة الرقابة الإدارية فضلًا عن المُفوض بالرأي من قِبل بنك مصر، مالك أسهم بنك القاهرة.

وراجعت اللجنةُ الأسسَ التي أُعِدَّت على أساسها دراسةُ القيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة ، وذلك تمهيدًا لطرح حصةٍ من أسهم البنك في البورصة المصرية.

وعقب مناقشات مستفيضة أجرتها اللجنة بشأن ملاءمة منهجية التقييم ومدى اتساقها مع المعايير المصرية للتقييم الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية..وافقت اللجنة بالإجماع على الأسس التي أُعِدَّت على أساسها دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة لطرح أسهم بنك القاهرة في البورصة المصرية.

