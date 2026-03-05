الخارجية القطرية: إيران تقوض أمن المنطقة ويجب وقف السياسات غير المسؤولة

أفادت قناة القاهرة الإخبارية أن وزارة الخارجية القطرية دعت إلى وقف فوري للسياسات الإيرانية التي تُعد «غير مسؤولة» وتقوض أمن واستقرار المنطقة.

تحذير من توسع التصعيد الإيراني

أكدت الخارجية القطرية أن استمرار ‎إيران في فتح جبهات جديدة وتوسيع دائرة التصعيد مع دول الجوار يُعد أمرًا بالغ الخطورة، مشددة على ضرورة الالتزام بالقوانين الدولية لتجنب مزيد من التوترات.

إدانات محاولات الاستهداف الأخيرة

نددت الوزارة بمحاولة استهداف تركيا بصاروخ باليستي وأذربيجان باستخدام مسيرات إيرانية، معتبرة هذه الأفعال تصعيدًا خطيرًا يُهدد أمن المنطقة واستقرارها.