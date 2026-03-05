قبل إعلان القرار الرسمي.. الترجي التونسي يبلغ جماهيره بخوض مباراة الأهلي بدون حضور

كشف نادي الترجي التونسي عن إقامة مباراته ضد النادي الأهلي في القاهرة ضمن منافسات دور ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا بدون حضور جماهيري.

يأتى تصريح نادي الترجي التونسي قبل إعلان الكاف عن عقوبات مباراة الأهلي والجيش الملكي حيث تأخر إعلان القرار بسبب غقالة رئيس لجنة الانضباط.

وكتب نادي الترجي التونسي عبر حسابه الرسمي : يعلم الترجي الرياضي التونسي جماهيره الكريمة أن مباراة إياب الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا، التي ستجمع فريقنا بالنادي الأهلي المصري، والمبرمجة يوم 21 مارس بملعب القاهرة الدولي، ستقام دون حضور الجمهور.

وأضاف بيان النادي التونسي :يأتي ذلك إثر القرار الصادر عن لجنة التأديب التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، القاضي بإجراء المباراة دون حضور جماهيري.

موعد مباريات الأهلي ضد الترجي

-ذهاب دور ربع نهائي دورى أبطال إفريقيا يواجه الاهلي نظيره الترجي يوم 15 مارس بتونس

-إياب دور ربع نهائي دورى أبطال إفريقيا يواجه الاهلي نظيره الترجي يوم 21 مارس القاهرة